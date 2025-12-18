Pendant les Game Awards 2025, le studio à qui l'on doit le GOTY 2023 absolu qu'est Baldur's Gate 3 a créé la surprise en annonçant Divinity, son prochain jeu qui sera visiblement « encore plus ambitieux » que leur déjà titanesque précédent jeu. Malheureusement, l'engouement fut de courte durée, suite à la publication d'une interview par Bloomberg de son PDG, Swen Vincke. Dans celle-ci, il a notamment évoqué l'utilisation d'IA générative dans cette phase très précoce du développement de ce futur projet. Cela a engendré une énorme polémique, à laquelle Larian a apporté une réponse officielle.

Le studio derrière Baldur's Gate 3 met les points sur les IA pour répondre à la polémique

Tandis que les plus grosses entreprises de la tech continuent d'investir des sommes indécentes dans le développement de l'IA, l'opinion publique à son sujet continue d'être un sujet particulièrement brûlant et sensible de l'actualité. Larian Studios, à qui l'on doit le magistral Baldur's Gate 3, l'a appris à ses dépends suite à la publication de l'interview de son PDG par Bloomberg. Swen Vincke y a en effet indiqué, dixit Bloomberg, « pousser à fond l'utilisation de l'IA générative sur Divinity pour explorer des idées, créer des présentations PowerPoint, développer des concept arts et du texte de remplissage ». Ce qui a provoqué un véritable tollé auprès d'anciens développeurs de Larian et de la communauté au sens large.

Suite à la publication de cet article, le PDG du studio derrière Baldur's Gate 3 a publié un message notamment sur son compte X.com personnel pour tâcher d'éteindre les flammes de cette énorme polémique. « Bordel les gars, on ne va pas 'pousser à fond' l'utilisation de l'IA pour remplacer des artistes. On en a 72 et on en recrute encore. J'ai répondu à Bloomberg qu'on utilise l'IA générative seulement pour explorer des idées et des références, comme on se sert de Google ou d'artbooks pour le même effort de recherche. L'IA générative est seulement là en tant que support dans ces phases précoces d'idéation. On a recruté des artistes pour leur incroyable talent, pas pour qu'ils fassent ce qu'une machine leur dit de faire. Ils peuvent en revanche utiliser cette machine pour se faciliter la vie ».

Une utilisation purement pragmatique de l'IA ?

Le PDG du studio derrière Baldur's Gate 3 n'entend donc a priori pas utiliser l'IA pour remplacer qui que ce soit, mais plutôt que Larian s'en serve comme d'un outil pour gagner du temps et se débarrasser au maximum des tâches les plus rébarbatives, ce afin de mieux optimiser le développement du visiblement très ambitieux Divinity. L'avenir nous dira si tel est bien le cas. Il apparaît toutefois évident que, dans une plus ou moins importante mesure, l'utilisation de l'IA dans le développement de jeux comme dans d'autres domaines risque de devenir la norme à l'avenir.

Source : Swen Vincke sur X.com