Larian Studio a probablement créé le RPG de la décennie avec Baldur's Gate 3. Catégorisé encore d'anomalie par d'autres studios, le jeu de tous les records a encore de nombreuses mises à jour de prévues, aussi bien pour corriger quelques bugs que pour améliorer certains points. Après tout, il était resté pas moins de 3 ans en early-access dans l'objectif de rendre les mécaniques les plus plaisantes possibles et corriger les défauts persistants. Un pari risqué, mais qui a su faire la réussite de Larian Studios.

Déjà l'après Baldur's Gate 3 ?

Alors que la version PS5 de Baldur's Gate 3 vient tout juste de sortir, Swen Vicke, fondateur et PDG de Larian Studios, parle de la suite pour le studio. Il a confirmé travailler sur une nouvelle chose et « clore un chapitre » de sa carrière. Ces mots viennent d'une interview avec Todd Kenreck sur la chaîne Dungeons & Dragons. Durant celle-ci, Swen Vicke confirme notamment être « occupé par le prochain jeu ». Le patron et concepteur explique que, maintenant que la version PS5 du jeu a été rendue, une équipe allait continuer de travailler sur des patchs et de mettre à jour le jeu. Cependant, il considère « la partie créative » jeu officiellement finie pour lui. Le chapitre Baldur's Gate 3 se ferme alors pour lui, mais, Larian Studios continue d'améliorer son jeu pour atteindre ce qui se rapprochera encore plus de l'expérience RPG ultime dans le monde vidéoludique.

Quel sera le prochain jeu de Larian Studios ?

Alors quel pourra être ce prochain jeu ? Ce ne sera finalement pas le XCOM-like Divinity Fallen Heroes, qui avait été mis en stand-by pour que les équipes se concentrent sur BG3. Le jeu qui devait originellement paraître en 2019 a finalement été annulé, comme l'a confirmé Swen Vicke dans de récentes interview. Un autre projet, directement dérivé de DOS2 était également en phase de conception avant d'être annulé.

« C'était Divinity Original Sin 2 avec de nouvelles mécaniques [...] Je ne vais pas dire lesquelles car elles seront réutilisées à un moment donné. Ça avait sa propre histoire et c'était honnêtement bien avancé. Nous l'avons tué au profit de quelque chose. », avait-il alors déclaré auprès d'Eurogamer. En d'autres termes, ces mécaniques inédites devraient être intégrées à Divinity Original Sin 3. Le patron a confirmé que le troisième opus verrait bien le jour une fois qu'ils en auraient fini avec Baldur's Gate 3, mais il a préféré tempérer les attentes : il n'arrivera pas de sitôt. Larian Studios avait néanmoins annoncé la couleur : son prochain jeu ne serait pas aussi gros et ambitieux que BG3. Peut-être que le développement ne demandera pas six ans comme leur dernière production. Affaire à suivre...