Larian Studios va en effet bientôt couper l'injection de nouveaux contenus sur Baldur's Gate 3. Une fois l'énorme patch 8 pleinement déployé, l'équipe va ensuite tourner son regard vers l'avenir, avec a priori deux nouveaux dans les cartons. Hasbro et Wizards of the Coast, détenteurs des droits de la licence, ont bien sûr de nombreux plans vidéoludiques pour Donjons & Dragons. Mais, en parallèle, une autre grosse pointure du légendaire jeu de rôle semble également préparer un conséquent jet d'initiative dans le domaine.

Une autre réussite critique à venir après Baldur's Gate 3 ?

GOTY 2023 absolu, Baldur's Gate 3 a clairement participé à remettre Donjons & Dragons sur le devant de la scène vidéoludique, après une longue période de creux depuis les jeux originaux de BioWare ou la série des Neverwinter Nights. Malheureusement, Larian Studios n'y retournera pour l'instant plus, préférant rester indépendant et s'atteler à la création de ses propres univers. D'autres doivent donc reprendre le flambeau lourd de sens et perpétuer la flamme instiguée par Baldur's Gate 3.

À ce propos, le véritable empire qu'est Critical Role, composé de comédiens de doublage américains légendaires et l'une des chaînes les plus populaires sur Twitch en streamant leurs propres campagnes Donjons & Dragons depuis maintenant 10 ans, « travaillerait dur » sur un jeu vidéo de leur cru. Pour rappel, on leur doit déjà l'excellente série d'animation La Légende de Vox Machina sur Prime Video. Le co-fondateur de Critical Role, Travis Willingham, indiquait donc récemment auprès de Business Insider que leur première tentative de créer un jeu vidéo devrait faire l'objet d'une annonce « d'un jour à l'autre ». À noter toutefois qu'il ne sera bien sûr pas question d'un C-RPG aux ambitions aussi tentaculaires que Baldur's Gate 3.

Il s'agira en effet plutôt d'une « aventure interactive » dans l'univers Donjons & Dragons imaginé par Matthew Mercer, Exandria. « Les joueurs pourront contrôler l'issue de l'histoire, changer le destin non seulement de certains de leurs personnages favoris, mais aussi du monde au sens large ». Connaissant le talent de Critical Role pour raconter et merveilleusement donner voix à une bonne histoire, on surveille cela de près. Même si l'expérience sera radicalement différente d'un Baldur's Gate 3, les fans de Donjons & Dragons pourraient donc bientôt avoir une autre raison de se réjouir, dans un avenir plus ou moins proche.

