Depuis sa sortie en 2023, Baldur's Gate 3 a définitivement eu un impact sur le paysage vidéoludique, en relançant notamment l'engouement autour des C-RPG, un genre très répandu par le passé, mais devenu niche au fil des années. Le chef d'œuvre éclatant de Larian Studios a toutefois su dépasser la seule frontière du jeu vidéo, pour même s'implanter dans la pop-culture et marquer son public grâce à son histoire passionnante et et ses personnages merveilleusement écrits. Indirectement, il aurait hélas aussi influencé une fin de série récente et particulièrement controversée. Rien ni personne n'est parfait ? ATTENTION : nous risquons fatalement de SPOILER tant le jeu que la série en question. N'allez donc pas plus loin si vous n'avez vu ni l'un ni l'autre.

L'étrange influence de Baldur's Gate 3 sur une fin de série flagellée

Une partie de la popularité de Baldur's Gate 3 vient du fait qu'il retranscrit de manière impressionnante la liberté qu'offre une véritable partie sur le célèbre jeu de rôle Donjons & Dragons dans un format vidéoludique. Une série tout aussi célèbre qui vient toutefois de se terminer de manière pas très heureuse porte aussi une affection toute particulière à D&D : Stranger Things. Or, dans une récente interview, les frères Duffer ont confié dans une interview auprès de Variety que le chef d'œuvre de Larian a été une influence pour le grand final de leur série phare... avec le résultat plutôt décevant que l'on connaît.

« Nous pensions à Donjons et Dragons, et je jouais à Baldur's Gate 3 à l'époque. Nous étions convaincus qu'il était essentiel que la seule façon de vaincre le monstre final soit que tout le groupe collabore. À l'approche de l'ultime bataille, ils étaient fin prêts », poursuivit Matt Duffer. « Ils formaient une équipe redoutable, et c'est le groupe tout entier qui devait unir ses forces pour vaincre cette créature. Et chacun possédait ses propres compétences, n'est-ce pas ? C'est là que je repense à Donjons et Dragons, et à des jeux comme Baldur's Gate 3. Car c'est ainsi qu'on terrasse ces monstres qui semblent autrement invincibles ».

Les frères Duffer se sont donc inspirés des combats de boss de titres comme celui de Larian pour l'affrontement final de Stranger Things. Sauf que le résultat a quelque peu laissé à désirer, le groupe n'ayant visiblement pas eu trop de difficulté à venir à bout du grand méchant final, qui manquait alors cruellement des troupes et des pouvoirs terrifiants qu'on lui connaît pourtant. Rien à voir en l'occurrence avec justement le combat final de Baldur's Gate 3, autrement plus épique et intense. L'élève télévisé n'est hélas pas arrivé à la cheville du maître (de jeu) vidéoludique.

Source : Variety