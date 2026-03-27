Larian continue de peaufiner Baldur's Gate 3 encore en 2026. Alors que le studio travaille sur son prochain jeu, l'équipe de support sort une nouvelle mise à jour.

Les bons jeux vieillissent comme le bon vin, non ? En tout cas, c'est un peu ce que nous prouve Baldur's Gate 3. Le jeu de l'année 2023 n'a cessé de se bonifier dans le temps et le fait encore aujourd'hui. Bien sûr, il ne faut plus s'attendre maintenant à d'énormes mises à jour pour ajouter du contenu supplémentaire, comme ce fut le cas pendant 2 ans. Mais cela n'empêche pas Larian de déployer un nouveau patch qui vient corriger divers problèmes très embêtants.

Baldur's Gate 3 soigne encore sa copie 3 ans après

C'est officiel depuis quelques mois maintenant, Larian travaille au développement du nouveau Divinity. Pour autant, le studio n'oublie pas sa communauté encore très active sur Baldur's Gate 3. Ainsi, l'équipe de support a relevé encore des problèmes rencontrés en jeu, et pas des moindres. Plantage et bugs d'affichage continuaient de parasiter vos parties, mais ce sera moins le cas désormais.

Larian vient en effet de sortir une toute nouvelle mise à jour. Le hotfix 36 de Baldur's Gate 3 est en l'occurrence un patch mineur, mais qui pourrait bien vous aider. Le studio s'est attelé à apporter plus de stabilité au jeu. Ainsi, il en a évacué divers causes de crash. De même, il a également pensé à corriger certains soucis d'affichage dans le menu inventaire et celui d'échange. Même la création de personnage sur Mac a été revue, pour une expérience améliorée.

© Larian Studios.

Certes, le phénomène Baldur's Gate 3 s'est calmé depuis 2023. Mais le jeu de Larian profite toujours autant d'une aura culte. Quel autre titre peut se targuer d'avoir ouvert le C-RPG au grand public ces dernières années ? Dès lors, si vous n'avez encore jamais joué au jeu ou pas fini votre partie, il n'est pas trop tard pour le lancer. Il n'aura jamais été aussi complet et soigné qu'aujourd'hui finalement.

Patch notes de la mise à jour de mars 2026

Correction de chutes de framerate et de plantage éventuel en au moment de charger une sauvegarde.

Résolution de nombreux problèmes de crash dans Baldur's Gate 3.

Correction d'un bug sur Xbox qui empêchait l'ouverture correcte des infobulles dans les fenêtres d'inventaires et d'échange.

Correction d'un bug sur Mac qui empêchait d'avancer dans la création de personnage en mode Honneur après avoir commencé son introduction cinématique.