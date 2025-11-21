Fidèle à sa parole, Larian Studios continue de peaufiner ce qui peut l'être sur Baldur's Gate 3 avec justement une toute nouvelle mise à jour en ce sens.

Même si Larian Studios ne rajoutera plus de nouveaux contenus sur Baldur's Gate 3, se concentrant sur ses « futurs projets fous », le studio continue malgré tout d'injecter à son dernier chef d'œuvre des mises à jour pour corriger divers problèmes rapportés par la communauté. Telle est ainsi la fonction du nouveau hotfix, numéro 35 de son état, qui vise principalement à améliorer les performances du jeu sur l'ensemble des plateformes.

Nouveau sort d'amélioration des performances pour Baldur's Gate 3

Malgré le travail proprement titanesque de Larian Studios avant et après la sortie de Baldur's Gate 3, le studio trouve toujours quelques pistes d'amélioration de l'expérience globale, notamment grâce aux retours de la communauté. C'est donc là que le 35ème hotfix du jeu entre en scène, afin d'améliorer les performances du titre sur la plupart des plateformes.

D'une part, Baldur's Gate 3 reçoit donc plusieurs ajustements visant à corriger des problèmes d'instabilité sur PS5, Xbox Series et Mac dans certaines situations comme la pression d'une touche ou durant une partie multijoueur. Une autre grosse partie du hotfix 35 cible par ailleurs le Steam Deck pour améliorer les performances sur le célèbre appareil hybride de Valve. Ce qu'il s'agisse encore de problèmes de crashes, de réduire les temps de chargement ou pour assurer une meilleure fluidité d'ensemble en passant notamment l'upscaling du FSR 1 au FSR 2.2, afin d'obtenir un rendu global plus net et fin en version native.

Enfin, le hotfix 35 de Baldur's Gate 3 apporte également au jeu une amélioration des performances pour les PC équipés d'une carte graphique NVIDIA, en améliorant leur consommation de VRAM sur le titre.

Notes complètes du hotfix 35

Correctifs

Plantages et performances

Correction d'un blocage sur PS5 pouvant survenir lors de l'appui sur L2.

Correction d'un crash sur Xbox côté hôte lorsqu'un client quitte une session multijoueur de Baldur's Gate 3.

Application d'un correctif à un problème de crash sur Xbox côté client lors de la suspension du jeu pendant le chargement d'une session multijoueur.

Correction d'un crash sur Steam Deck en version native et Mac pouvant survenir lors de la sauvegarde après la fabrication d'objets.

Application d'un correctif à un problème de crash potentiel sur Mac côté hôte pendant le jeu multiplateforme.

Correction de crashes potentiels sur Steam Deck pendant une partie multiplateforme.

Steam Deck

Amélioration du type de suréchantillonnage par défaut de FSR 1 à FSR 2.2 afin d'améliorer la netteté sur Steam Deck en version native.

Correction d'un bug empêchant le fonctionnement des manettes externes sur Steam Deck en version native lors de l'utilisation des fonctions « Passer au bureau » ou « Retour au mode jeu ».

Amélioration des temps de chargement de Baldur's Gate 3 dans certains cas sur la version native du Steam Deck.

Correction d'un plantage au démarrage lorsque la langue anglaise est absente sur Steam Deck.

Amélioration de la consommation de VRAM sur les GPU NVIDIA.

Source : Baldur's Gate 3 sur X.com