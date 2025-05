Oui, Baldur's Gate 3 est terminé et les développeurs sont tournés vers leurs prochains jeux ! Mais Larian continue tout de même de déployer des petits patchs et voici celui du 14 mai 2025.

Larian Studios sort les gros moyens pour l'après Baldur's Gate 3. Pour prendre en charge les deux RPG inédits à venir, qui seront des licences originales, le studio a besoin de plus de ressources que cela. C'est pourquoi un nouveau département a récemment été ouvert et que les développeurs sont à la recherche de nouveaux talents pour aller encore plus loin dans le domaine de la narration. Toutefois, même si une page importante de l'histoire de Larian a été tournée, BG3 requiert toujours des ajustements.

Une nouvelle mise à jour « Hotfix 31 » pour Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 a été mis à jour la semaine dernière avec le hotfix 30. Un patch nettement moins imposant que d'autres qui a permis d'apporter des correctifs au niveau du modding, du crossplay, du mode photo, des nouvelles sous-classes voire de l'interface. Une semaine plus tard, Larian Studios informe la communauté du jeu qu'un hotfix 31 est en ligne. « Le patch d'aujourd'hui vise à résoudre le problème du kaléidoscope de couleurs qui apparaît lorsque l'on change de lieu, ainsi que d'autres bugs qui se sont glissés dans le jeu. Nous continuons à corriger certaines choses, et nous continuerons à publier de petits correctifs pour corriger les bugs du jeu » précise l'équipe.

Baldur's Gate 3 s'offre donc encore une nouvelle mise à jour en ce 14 mai 2025, quoi de neuf ? Comme pour le hotfix 30, Larian applique des correctifs pour la boîte à outils de modding, et résoudre un potentiel plantage durant le chargement d'un niveau sans le mod requis, puis au cours d'un chargement avec le mod requis. Ce patch permet également d'adresser d'autres problèmes de crashs et de performance. Par exemple, vous ne devriez plus rencontrer un souci qui intervient lors du survol de certains objets dans l'inventaire ou lors d'un échange.

Cet Hotfix 31 de Baldur's Gate 3 met aussi fin à des artefacts graphiques qui pouvaient se produire au détour de téléportations à l'aide des points de passage. Que retenir d'autre ? Il y a encore des améliorations pour les nouvelles sous-classes, le mode Photo, l'interface, le gameplay et les scripts. L'intégralité des notes de patch 31 est disponible en anglais sur Steam.

é

Source : compte X BG3.