Même si Larian Studios a officiellement décidé de ne plus déployer de mises à jour majeures pour Baldur's Gate 3 après le patch 8, le studio entend encore sortir, si le besoin s'en fait sentir, des hotfix pour corriger divers bugs. Tel est le cas du hotfix 30 qui nous intéresse, une « petite » mise à jour qui apporte malgré tout une longue liste de correctifs. Petit jet de perception pour voir ce qu'il en est.

Une nouvelle mise à jour corrective toute chaude pour Baldur's Gate 3

En attendant de voir ce que nous prépare Larian Studios avec ses deux prochains jeux annoncés comme « extrêmement ambitieux », le studio veille au grain pour corriger d'éventuels bugs pouvant apparaître sur Baldur's Gate 3 suite à la sortie du patch 8. Cela se traduit justement par un nouveau hotfix, plus précisément le 30ème de sa catégorie. Il apporte ainsi plusieurs correctifs dans différents domaines.

La plupart d'entre eux se penchent sur les nouveautés ajoutées par l'énorme patch 8 de Baldur's Gate 3. On retrouve ainsi des corrections de bugs pour le modding, le cross-play, le mode photo les nouvelles sous-classes ou encore l'interface, en réponse aux nouveaux ajouts du patch 8 et aux divers bugs engendrés par ces derniers, notamment s'agissant des nouvelles compétences et sorts introduits. Le hotfix 30 apporte également quelques améliorations au niveau des performances du jeu sur PS5 en écran scindé et Mac.

Malgré le fait que Larian Studios présente cette nouvelle mise à jour comme un « petit » hotfix, la liste de ces apports s'avère extrêmement longue. Vous en trouverez tous les détails en passant notamment par la page Steam de Baldur's Gate 3, également citée en source ci-dessous. Le studio en profite aussi pour indiquer que d'autres mises à jour modestes de ce type pourront arriver plus tard. Il ne faut cependant plus s'attendre à de nouveaux patchs majeurs, et encore moins à des DLC ou une suite, comme Larian Studios l'a maintes fois précisé. Si Baldur's Gate 4 il y a, c'est du côté d'Hasbro que ça se passera, qui aura un flambeau très lourd de sens à reprendre.

Source : Steam