Baldur's Gate 3 accueille sa seconde mise à jour sur consoles et PC. Un patch qui corrige quelques problèmes et apporte un changement longtemps réclamé par les joueurs.

Six mois après sa sortie, le phénomène Baldur’s Gate 3 ne faiblit pas. Nombreux sont celles et ceux à relancer régulièrement le CRPG acclamé pour en découvrir de nouvelles histoires, nouveaux embranchements et bien plus encore. De son côté, Larian Studios poursuit ses efforts pour améliorer celui sacré GOTY 2023 aux Game Awards de la même année. Après une première mise à jour déployée ce mois-ci, les équipent continuent avec l’arrivée du dix-septième hotfix de Baldur’s Gate 3.

Le hotfix 17 de Baldur's Gate 3 disponible

Une semaine plus tard, le hotfix 17 de BG3 vient d’être déployé. La dernière mise à jour en date avait corrigé de nombreux problèmes parfois critiques, tout en optimisant les performances du jeu ou certains aspects du gameplay. Une update jugée mineure par le studio, mais assez conséquente pour l’une de cet acabit. Le patch disponible au téléchargement depuis le 15 janvier 2024 ne sera pas aussi généreux. Il s’attaque certes lui aussi à divers bugs pouvant bloquer la progression, à des soucis gênant le confort du jeu et bien plus. Le hotfix 17 de Baldur’s Gate 3 va tout de même opérer un changement réclamé pour l’un des compagnons : Gale.

Désormais, si le joueur n’est pas en mesure de lui offrir une chaussure magique à chaque fois qu’il a faim, le mage tempèrera ses ardeurs et ne quittera plus l’équipe telle la diva qu’il était. Avant, si nous n’étions pas en mesure de lui fournir des équipements avec les artéfacts adéquats, le pauvre Gale pensait simplement que notre héros ne voulait pas l’aider et partait. Il a maintenant plus de chances de rester si vous n’avez rien à portée de main à un moment donné. Parmi les autres changements, on notera un correctif pour les artefacts visuels qui pouvaient apparaître sur la version PS5 ou encore une taille des sauvegardes plus compressée encore pour éviter les crashs en tout genre.

Une plus grosse mise à jour arrive

Pour le reste, ce sont quelques ajustements pour certains combats, comme celui de Cazador dans le mode Honneur, des correctifs pour la caméra lorsque certains sorts spécifiques sont lancés ou encore la possibilité de récupérer les crochets de voleur à partir du camp ou de l’inventaire d’un camarade à n’importe quel moment. Ce hotfix 17 de Baldur's Gate 3 fait donc davantage office de petite mise à jour de routine contrairement à son prédécesseur. Larian Studios travaille en parallèle sur un patch majeur dont le contenu est encore mystérieux. Il pourrait néanmoins apporter le mode photo promis l'année dernière. Connaissant le studio, il faudra également s'attendre à d'autres changements importants réclamés par la communauté.