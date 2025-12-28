Si vous avez adoré la liberté du gameplay de Baldur's Gate 3 et le style visuel d'Hades 2, ce jeu à tester gratuitement en attendant sa sortie prochaine devrait vous combler.

Adapter la liberté d'un véritable jeu de rôle sur table au format vidéoludique est bien plus difficile qu'il n'y paraît, et peu de jeux ont autant réussi à transposer de manière aussi convaincante que le chef d'œuvre de Larian Studios qu'était Baldur's Gate 3. Le jeu indépendant qui nous intéresse tente en tout cas de relever de manière plutôt convaincante le défi, en mélangeant de plus un style visuel proche d'Hades, mais aussi une narration s'inspirant du magistral Disco Elysium. Un cocktail particulièrement ambitieux, qu'il est possible d'essayer gratuitement dès maintenant.

Un ambitieux et ésotérique mélange entre Baldur's Gate 3, Hades et Disco Elysium à tester gratuitement

Produit par un seul développeur du nom de Christoffer Bodegård et édité par Raw Fury, voici venir un C-RPG qui tente, à l'instar de Baldur's Gate 3, de reproduire la liberté d'un jeu de rôle réel au format vidéoludique. Baptisé Esoteric Ebb, il se laisse pour l'instant essayer gratuitement via une démo sur Steam, en attendant une sortie définitive courant début 2026. Malgré cette version précoce, il a déjà réussi à capter l'attention de son public en obtenant une moyenne d'évaluations « Très positive » sur la plateforme de Valve.

Au premier regard, il intrigue déjà par son style visuel typé comics rappelant à s'y méprendre Hades et Hades 2, et son univers très typé Donjons & Dragons, comme l'illustre Baldur's Gate 3 dont il s'inspire. Car Esoteric Ebb a l'idée plutôt originale de nous faire incarner un clerc dont chaque décision, généralement faite via des dialogues à la Disco Elysium, influence le cours de la campagne, avec en prime l'aspect aléatoire du jeu de rôle représenté par les indispensables jets de dés.

Ainsi, on retrouve dans Esoteric Ebb le frisson de l'aléatoire en faisant un jet de persuasion ou d'une autre caractéristique, exactement comme dans une vraie partie de D&D ou une partie de Baldur's Gate 3. Et, comme dans le titre de Larian, le jeu nous offre une totale liberté dans notre approche. On peut autant choisir d'être un clerc exemplaire que le plus abject des aventuriers, sans que cela ne mette fin à notre partie, le tout avec la bonne dose d'aléatoire inhérente à un jeu de rôle digne de ce nom. Un titre qui vaut donc définitivement le coup d'œil via sa démo gratuite en attendant sa version complète si vous êtes en manque d'expériences similaires à Baldur's Gate 3.

Source : Steam