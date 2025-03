Disponible depuis fin janvier dans une version stress test, l'ultime patch 8 de Baldur's Gate 3 ne devrait pas trop tarder à être officiellement déployé dans sa forme complète. En attendant, celles et ceux préférant découvrir son contenu de manière propre peuvent se régaler d'une nouvelle vidéo partagée par Larian Studios. Celle-ci s'intéresse spécifiquement à quatre des 12 sous-classes qui complèteront chacune des classes du jeu, pour démultiplier encore le déjà gargantuesque contenu du GOTY 2023 absolu.

Jet de gameplay pour quelques nouvelles classes à venir dans Baldur's Gate 3

En plus d'un mode photo, du cross-play entre PC et consoles ou encore de l'écran splitté sur Xbox Series, Baldur's Gate 3 va encore énormément étoffer son gameplay avec le patch 8 à venir. Pour rappel, chaque classe du jeu recevra en effet une nouvelle sous-classe, avec toutes les folles possibilités que cela implique. Dans une nouvelle vidéo, Larian nous en présente quatre en action, histoire de potentiellement donner envie aux joueurs de faire un jet d'initiative et relancer un partie.

Nous avons ainsi à venir dans Baldur's Gate 3 la classe Paladin Serment de la Couronne, qui peut servir autant de tank pour protéger ses alliés que de support en soignant ses alliés. Vient ensuite l'Archer Arcanique pour le Combattant, qui mélange donc archerie et magie pour infliger des dégâts dévastateurs. Pour rester sur le combat à distance, nous avons la sous-classe Ranger Gardien de la Nuée, qui peut invoquer des essaims d'insectes pour l'aider en combat, mais pas seulement. On garde le meilleur pour la fin, avec le Moine Maître de l'Ivresse. Comme son nom l'indique, cette sous-classe vous encourage vivement à boire pour coller de magistrales claques alcoolisées à ses adversaires, mais avec des contreparties la rendant particulièrement intrigante à jouer.

À noter qu'il s'agit de la seconde vidéo de présentation des nouvelles classes à venir dans Baldur's Gate 3. Gageons donc que Larian nous réserve une autre vidéo pour les quatre dernières classes, qui devrait se traduire par la sortie officielle du patch 8 dans la foulée. Malheureusement, cela sera aussi a priori synonyme de la fin de l'injection de nouveaux contenus par le studio. Celui-ci travaille en effet déjà sur deux nouveaux titres totalement originaux, n'ayant donc aucun rapport avec Baldur's Gate 3 et Donjons & Dragons.

Source : Larian Studios sur YouTube