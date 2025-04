Larian Studios a partagé quelques nouvelles de ce qu'ils préparent après le très marquant Baldur's Gate 3, et ça s'annonce encore plus fou et ambitieux !

Baldur's Gate 3 a officiellement eu droit à son chant du cygne après le patch 8 sorti le 15 avril dernier. Une tentaculaire page se tourne pour Larian Studios. Son PDG, Swen Vincke, s'est d'ailleurs fendu d'un petit teasing sur la suite des aventures du studio dans le cadre d'une interview auprès de GameSpot. Et, même s'il faudra probablement attendre un long moment pour voir le résultat, ça promet d'être encore plus ambitieux que le déjà impressionnant GOTY 2023 absolu.

Un après Baldur's Gate 3 « incroyablement ambitieux » pour Larian Studios

Baldur's Gate 3 ne recevra malheureusement plus de nouveau contenu, de DLC ou encore de suite de la part de Larian Studios. Malgré tout, le titre se porte encore extrêmement bien, le patch 8 ayant fait revenir de nombreux joueurs dans les Royaumes Oubliés. Pour Larian Studios, il est cependant temps de partir vers de nouvelles aventures. En l'occurrence, on sait déjà qu'il travaille simultanément sur deux RPG. Une tâche déjà difficile en soi, mais qu'il est encore plus si l'on en croit les énormes ambitions de son studio à leur sujet.

Swen Vincke, PDG de Larian Studios, avait ceci à dire auprès de GameSpot sur le sujet de l'après Baldur's Gate 3 : « nous sommes actuellement dans les tranchées en train de travailler sur notre prochain gros projet. Il commence en réalité à prendre forme de belle manière, mais il est incroyablement ambitieux. On peut faire tellement de choses de nos jours que ça en devient très complexe ». Il faudra donc faire preuve de patience pour voir de quoi il est question. Un Divinity Original Sin 3 ? Une toute nouvelle licence dans un univers radicalement différents ? Le papa de Baldur's Gate 3 laisse cela à la spéculation des fans.

D'autant que Swen Vincke a également encore confirmé que Larian Studios travaille bien sur deux nouveaux jeux plus ou moins simultanément, suite à l'ouverture de nouveaux bureaux à Varsovie l'année dernière. « En plus d'un prochain jeu extrêmement ambitieux, on essaie de s'organiser au mieux pour développer deux jeux en même temps. Ce n'est pas simple, surtout quand on travaille sur des projets très complexes offrant beaucoup de liberté aux joueurs. Prédire quand de telles choses seront terminées n'est pas facile, mais je pense qu'on tient un bon cap ». L'après Baldur's Gate 3 s'annonce donc définitivement très prometteur pour les fans de RPG et de Larian Studios.

