Selon le co-créateur de Fallout, ce qui a rendu Baldur's Gate 3 et des RPG similaires si uniques pourrait à terme disparaître des futurs jeux du même genre.

Entre les RPG mythiques des années 90 comme les premiers Fallout et aujourd'hui, les RPG du calibre de Baldur's Gate 3 sont davantage une exception qu'une norme. Tim Cain, co-créateur de la célèbre licence postapocalyptique, l'a déploré dans une récente vidéo, dans laquelle il craint que les futurs RPG risquent de devenir de plus en plus linéaires et d'abandonner les secrets cachés, pour répondre aux attentes des investisseurs et d'une nouvelle génération de joueurs dont on ne respective visiblement plus l'intelligence, mais aussi qui n'a plus la patience de ceux d'antan.

Bientôt la fin de la narration riche qui a fait la renommée de jeux comme Baldur's Gate 3 dans les RPG ?

Tim Cain, un vétéran influent des RPG occidentaux, se fend régulièrement de vidéos peu réjouissantes de ce qu'il envisage comme l'avenir de l'industrie, et de son genre de prédilection plus spécifiquement. Après des représentants éclatants dans le domaine comme Baldur's Gate 3, il a ainsi récemment publié une vidéo parlant des « fonctionnalités qui disparaissent des RPG ».

Et parmi ses fonctionnalités, qu'on retrouve justement dans Baldur's Gate 3 à foison, sont les embranchements scénaristiques tentaculaires, qui rendent chaque histoire absolument unique et offrent une rejouabilité quasiment infinie. Cela risque, selon Tim Cain, de disparaître des RPG à l'avenir. « On m'a dit d'arrêter de consacrer autant de temps et d'argent à écrire des dialogues et à réaliser des doublages pour les conversations des joueurs et les réponses des PNJ, car seule une petite fraction des joueurs les verra un jour », a dénoncé Tim Cain.

Il déplore ainsi que « les choses deviennent trop linéaires, avec une seule issue possible. Il existe encore des jeux non linéaires comme Baldur's Gate 3, mais je constate une tendance croissante à la linéarité, avec une fin unique. À mon avis, ce choix vient de la volonté, d’une part, de limiter la création de contenus que beaucoup de joueurs risquent de ne jamais voir, ce qui représente un coût important, et, d’autre part, de multiplier les moments partagés par tous les joueurs, afin que, lorsqu’ils évoquent le jeu, ils puissent faire référence aux mêmes étapes traversées ».

© Larian Studios

Des jeux qui ne respectent plus l'intelligence des joueurs ?

Outre des considérations financières justifiant selon Tim Cain la disparition de tels éléments qui ont participé à faire de Baldur's Gate 3 le GOTY 2023 absolu, il dénonce aussi le fait que ces changements sous-entendent que les jeux ne respectent plus la curiosité naturelle et l'intelligence des joueurs. « Autrefois, on se contentait d'explorer et on tombait par hasard sur des lieux, des objets ou des affrontements. Aujourd'hui, tout s'accompagne d'un marqueur de quête, d'une indication sur la carte, ou encore d'indices visuels ou sonores qui attirent votre attention. C'est presque comme si personne ne s'attend à ce que les joueurs soient capables de découvrir des choses par eux-mêmes ».

Un avenir vraiment si linéaire et sombre pour les RPG de demain ?

Force est de constater que, avec des coûts de développement qui gonflent de manière toujours plus exponentielle au fil des évolutions technologiques, des cas comme Baldur's Gate 3 deviennent de plus en plus une exception au lieu d'une norme. Reste à voir si les prédictions de Tim Cain sur l'avenir des RPG va se vérifier, ou si les développeurs vont trouver des parades. Gageons que, une fois encore, l'emploi très controversé de l'IA pour mâcher le travail de scénaristes et comédiens risque d'être une option que nombre d'éditeurs pourraient envisager pour recouper les coûts.

Source : Tim Cain sur YouTube