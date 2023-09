Baldur's Gate 3 est déjà un succès retentissant. Le jeu, qui vient de sortir sur PlayStation, est en très bonne position sur Steam, dominant le classement un mois après son lancement. Récemment, seul Starfield a réussi à le surpasser en prenant la première place. C'est un véritable triomphe. Forts de ce succès, les développeurs belges de chez Larian ne manquent pas d'idées pour l'enrichir encore plus.

Une nouveauté qui fait rêver pour Baldur's Gate 3

Les fans de Baldur's Gate 3 ont de quoi se réjouir : le cross-play est officiellement en cours de développement. Ce projet ambitieux permettra aux joueurs sur PlayStation 5, PC et, potentiellement, Xbox, de coopérer en ligne. Michael Douse, directeur de publication chez Larian, a partagé cette bonne nouvelle, précisant que, bien que prévue depuis le début, cette fonctionnalité n'était pas prête pour le lancement initial du jeu.

C'était toujours dans les prévisions, mais nous savions que ce ne serait pas pour le lancement. C'est dans la feuille de route, et bien que nous ayons une idée du moment où nous aimerions qu'elle soit prête, nous ne voulons pas fixer de date tant que nous ne sommes pas sûrs.

Pour l'instant, la version PS5 de Baldur's Gate 3, récemment lancée, supporte déjà le jeu multijoueur en ligne ainsi que la coopération locale en écran partagé. Elle offre également la possibilité des cross-saves, une fonctionnalité qui, d'après les retours, fonctionne très bien. Il est bon de noter que ces fonctionnalités sont aussi disponibles sur PC. Le seul bémol sur la console de Sony est le rendu visuel en mode qualité, limité à 30 images par seconde, inférieur au mode performance qui offre 60 fps. Larian a aussi mentionné des problèmes de performance dans l'acte final du jeu sur PS5 et PC.

Malgré ces légers inconvénients, l'expérience du jeu sur PS5 reste très positive. De nombreux joueurs sont agréablement surpris, et certains préfèrent même la version console à celle sur PC, grâce à une interface utilisateur modifiée très appréciée, créant ainsi une attente pour la fonctionnalité de cross-play.

L'Ambition d'un RPG à l'ancienne

Baldur's Gate 3 continue d'enthousiasmer les fans et de s'imposer comme un titre majeur dans l'industrie du jeu vidéo, promettant une expérience de jeu encore plus riche et collaborative dans un futur proche. Récemment, un mod a ajouté une cinquantaine de nouvelles races issues des univers de Donjons et Dragons et même de... Final Fantasy 14. Et ce n'est que le début, car d'autres fonctionnalités sont déjà disponibles sur NexusMod, le site de référence pour les mods. Ça promet du lourd. Comme toujours, les jeux qui sont ouverts aux mods ont une durée de vie plus longue que la moyenne, Skyrim en tête. On peut également citer Cyberpunk 2077 dans le domaine.

De votre côté, qu'espérez-vous pour la suite du RPG en termes de contenu ou de fonctionnalités ?