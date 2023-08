À n'en pas douter Baldur's Gate 3 devrait faire partie de ces jeux inoubliables. D'ailleurs comme nous pouvions vous le reporter de nombreux experts du milieu estiment que le RPG devrait marquer un tournant dans le genre et délimiter de toutes nouvelles frontières. Profond, intelligent, complexe, les promesses sont nombreuses et cette nouvelle information ne fait que renforcer cette potentialité. Voyez plutôt.

Baldur's Gate 3 et l'arbre secret

Attention, une partie de cette news peut contenir un petit spoil sur le début du jeu. L'un des points de départ du scénario de Baldur's Gate 3 est assez simple : vous avez un têtard illithid dans le crane et vous n'avez qu'une envie : qu'il sorte. Pour ceux qui ne sont pas très au faite, les illithids qui portent aussi le nom de flagelleurs mentaux (oui, comme dans Stranger Things puisque la série aussi s'inspire de Donjons et Dragons) forment une race d'humanoïdes craints pour leur malfaisance, leurs pouvoirs et leur régime à base de... cerveaux de créatures intelligentes. Malgré tout, vous avez la possibilité de ne pas vous défaire de cet organisme parasite pour vous laisser corrompre par cette engeance du mal. Dans les faits le parasite reste et vous allez subir une cérémorphose soit la transformation forcée de votre corps et de votre esprit en un illithid. Ensuite la bonne surprise c'est que vous serez en mesure de développer et d'étendre de nouvelles capacités à travers un arbre de compétences séparé et caché appelé "Illithid Powers". Celui-ci s'annonce être particulièrement puissant mais vous devrez par contre trouver d'autres parasites pour vous sustenter tout le long de l'aventure et cela même dans les crânes d'autres proto-illithides infectés... Chaque têtard débloquera un nouveau pouvoir Illithid dans un arbre de compétences composé de 25 capacités toutes complètement séparées des mécanismes habituels de montée de niveau. Le studio Larian déclare à ce niveau

Ceux-ci sont divisés en cinq branches thématiques autour de la manipulation, de la restauration de la santé, des psioniques et des capacités qui peuvent infliger d'immenses dégâts et tourmenter les ennemis pour les affaiblir progressivement au fil du temps. Certaines capacités peuvent être utilisées pour contrôler ceux qui vous entourent, les poussant à dire des choses dans le dialogue qu'ils ne feraient pas autrement. D'autres vous donnent le pouvoir de pousser et d'attirer les ennemis comme des ragdolls pendant la bataille.

Un pouvoir à part

Grosse nouvelle aussi, l'une de ces capacités vous permettra de vous transformer en bête soit dans le cas présent en un énorme prédateur félin noir à six pattes, deux grandes tentacules et la capacité de se cacher dans l'ombre. Pour la petite histoire cette créature apparait d'ailleurs dans le film Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs. Certains de vos compagnons pourront aussi avoir le même mal ce qui n'est pas le cas de tous. Dans ce cas précis certains pourraient s'opposer farouchement à vous et vos décisions. À ce niveau Larian tease de nombreuses surprises. Le jeu est toujours prévu pour le 3 aout sur PC et le 6 octobre sur PS5 et plus tard sur Xbox Series.