Même deux ans après sa sortie, Baldur's Gate 3 renferme encore bien des secrets que peu de joueurs ont vu. Larian Studios propose une trame narrative si riche, aux embranchements tellement complexes, qu'il est parfaitement possible de passer à côté de nombreuses choses, même avec plusieurs parties à son actif. Tel est le cas d'une fin que seulement 600 joueurs ont vu, selon de récentes statistiques partagées par son studio via la page Steam du jeu.

Une fin surprise aux ramifications bien cachées dans Baldur's Gate 3

Entre autres statistiques intéressantes partagées par Larian Studios sur Baldur's Gate 3, on peut mentionner le fait qu'environ 5 000 joueurs ont fini le mode Honneur, le plus haut niveau de difficulté du jeu, avec des personnages de niveau 1. Un exploit proprement légendaire en soi, mais dépassé en termes de rareté par une fin que seulement environ 600 joueurs ont pu voir et qui concerne Wyll, l'Épée des Confins.

Dans les dernières statistiques en date relevées par Larian Studios sur Baldur's Gate 3, on apprend en effet que « 598 joueurs ont adopté un enfant avec Wyll. Mwouah ! ». Cette fin extrêmement rare implique des choix très spécifiques pour y parvenir. Tout d'abord, il faut convaincre Wyll de suivre les traces de son père et devenir le Duc de la Porte de Baldur. Dans l'épilogue de Baldur's Gate 3, vous pourrez alors parler à Wyll de Lily Aurora Ravengard, une fille adoptive de quatre mois aux yeux hétérochromes, l'un gris, et l'autre marron, élevée par le Temple de la Main Ouverte.

Atteindre cette fin implique cependant pour Wyll et notre avatar de rester à la Porte de Baldur, et donc de sceller le destin de Karlach, qui va alors devoir se rendre seule aux Enfers pour essayer de réparer son cœur infernal, et périr dans la tentative. Compte tenu de l'immense popularité du personnage, on comprend un peu mieux pourquoi si peu de joueurs ont pu voir cette fin dans Baldur's Gate 3. L'alternative est de faire en sorte que Karlach se transforme en flagelleur mental. Un destin somme toute assez proche de sa mort, ou en l'occurrence de la disparition de la sulfureuse tieffeline mordant la vie à pleine dent qu'on connaît.

© Larian Studios

Source : Steam