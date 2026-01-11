Le mode Honneur de Baldur's Gate 3 est, hors changements de difficulté via des mods, le plus grand défi que propose le jeu. Les combats demandent un excellent sens tactique et une bonne gestion de son groupe, et surtout il n'existe qu'un seul fichier de sauvegarde, qui s'écrase automatiquement à chaque action. Il faut donc obligatoirement (sauf manipulation en-dehors du jeu) accepter les conséquences de ses choix, tant dans les affrontements qu'en-dehors. Parfois, cela peut mener à la mort de tous ses personnages, et donc à la fin pure et simple de la partie. L'utilisateur Reddit Mister TenthFinger l'a cruellement appris à ses dépends en commettant une mortelle erreur. À noter que relater sa mésaventure risque de SPOILER des éléments importants du jeu. Continuez donc à vos risques et périls.

Une partie en mode Honneur de Baldur's Gate 3 Flétriss de la plus terrible des manières

En essayant de recruter Minthara sans avoir à jouer un personnage méchant via un exploit bien connu, Mister TenthFinger a malheureusement mal engagé l'affrontement dans sa partie de Baldur's Gate 3 en mode Honneur. Tout son groupe périt, à l'exception de Karlach à 1 PV. Il la ramena au camp pour faire ressusciter le reste du groupe par ce bon vieux Flétriss. Généralement, celui-ci prodigue un conseil quelque peu anodin avant de s'exécuter : « Reculez ».

Mister TenthFinger ne l'a pas écouté et a fait ressusciter Gale en premier. Or, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Gale ne se change pas en simple cadavre à sa mort, contrairement aux autres personnages jouables de Baldur's Gate 3. Son corps devient en effet une sorte de bombe atomique arcanique à retardement à cause de l'Orbe de Néant en lui. Sans procéder à un rituel magique très complexe lorsque Gale est décédé et autrement sans la nourrir régulièrement d'artefacts, celle-ci finit par exploser et mettre fin à la partie (les choses s'améliorent heureusement si on poursuit sa quête personnelle).

Mais avant que cela n'arrive dans la partie de Baldur's Gate 3 en mode Honneur de Mister TenthFinger, celui-ci a au contraire tout bêtement mis fin à la sienne alors que le cadavre de Gale fut transporté une seconde avant d'être ramené à la vie. Sauf que son corps défunt émet une aura nécrotique infligeant 1d4 de dégâts par tour. Comme Karlach n'avait plus qu'1 PV, elle mourut avant que Gale soit ressuscité, ouvrant donc la terrible fenêtre « Fin de Partie ». La prochaine fois, Mister TenthFinger y repensera peut-être à deux fois avant de se précipiter vers Flétriss pour tenter de sauver sa partie de Baldur's Gate 3 sans penser à se soigner au préalable.

Source : Reddit