Sorti en accès anticipé en 2020, puis en 1.0 d'abord sur PC en août 2023, Baldur's Gate 3 aura définitivement marqué un tournant pour le genre RPG, et même pour l'industrie vidéoludique dans son ensemble. Toutes les bonnes choses ont hélas une fin, et c'est justement le cas pour le développement du chef d'œuvre absolu de Larian Studios, maintenant que le patch 8 est officiellement disponible. Les joyeux belges avaient cependant un dernier message à adresser à une énorme communauté de fans à travers le monde avant de laisser leur bébé entre leurs mains passionnées.

Une page se tourne définitivement pour Baldur's Gate 3 et Larian Studios

Après six ans de dur labeur jusqu'à sa sortie en 1.0 et deux ans de suivi avec huit mises à jour majeures et pléthore de plus petits patchs, c'est bel et bien le clap de fin pour Larian Studios concernant Baldur's Gate 3. On le savait déjà, il n'y aura pas de DLC ou de quatrième opus de la part du studio indépendant, qui a bien grandi grâce d'abord à l'excellent Divinity Original Sin 2, et encore plus suite au succès éclatant de Baldur's Gate 3, au point d'ouvrir de nombreuses branches à travers le monde. Larian souhaite en effet justement retrouver son indépendance et ne plus avoir de comptes à rendre à des parties tierces, comme en l'occurrence Wizards of the Coast, détenteur des droits sur la licence Donjons & Dragons.

Larian Studios avait cependant un ultime message à adresser aux fans suite à la sortie du patch 8, après trois longs mois de stress test pour s'assurer d'un fonctionnement aussi impeccable que possible sur toutes les plateformes. « Ça y est. C'est notre dernier patch pour Baldur's Gate 3. Vous nous avez aidé à faire de ce jeu un succès plus grand que ce nous aurions jamais pu espérer. Cette passion pourrait nous aider à rectifier des choses et faire des changements jusqu'à la fin des temps. Mais cela signifierait que nous ne serions jamais en mesure de créer quelque chose de nouveau ».

« En-dehors de petits correctifs de bugs, nous n'ajouterons plus de nouveau contenu sur Baldur's Gate 3. Nous avons raconté notre histoire comme nous l'entendions, et avons fait de notre mieux pour la rendre impactante et engageante. Depuis le départ, vos retours ont été incroyablement importants pour nous. Merci, de notre part à tous chez Larian Studios ! Il est maintenant temps pour nous de retourner dans notre grotte, de raccrocher notre armure et de nous concentrer sur notre prochain projet ».

Mais de nouvelles aventures commencent déjà à s'écrire

On sait en effet déjà que Larian Studios a déjà commencé à sérieusement se pencher sur ses futurs jeux, mais qui n'auront rien à voir avec les Royaumes Oubliés. Peut-être un Divinity Original Sin 3 dans les cartons ? Mais même si Larian Studios décide d'enfin tourner la page de Baldur's Gate 3, celui-ci semble avoir un bel avenir devant lui. Grâce au plein support des mods introduit dans le patch 7, on voit déjà bourgeonner des campagnes dignes de véritables DLC, entre autres créations de fans véritablement impressionnantes. C'est peut-être la fin de l'aventure dans les Royaumes Oubliés pour Larian Studios, mais les portes de Baldur sont encore très loin d'être fermées. Merci aux équipes de Larian Studios pour ce véritable chef d'œuvre, qui figure clairement parmi les meilleurs C-RPG de tous les temps, et on surveille de très près vos prochains projets, si d'aventure vous nous lisez !

Sources : Larian Studios sur X.com ; Site officiel de Baldur's Gate 3