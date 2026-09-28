La valse des restructurations chez Xbox continue et elle continue de soulever de nombreuses inquiétudes au sein de l’industrie. L’annonce du nouveau rôle de Bethesda, désormais chargé de superviser Obsidian Entertainment, Michael Douse, directeur de l’édition chez Larian Studios (Baldur’s Gate 3), a publiquement partagé ses réserves concernant ce changement.

Quand un membre de l'équipe de Baldur's Gate 3 s'exprime sur les changements chez Obsidian

Sur Twitter, celui qui a notamment participé à l'édition de Baldur's Gate 3, s’est montré peu enthousiaste à l’idée de voir Obsidian perdre une partie de son indépendance. « Je n’arrive pas à imaginer ce que cela doit faire d’avoir une certaine indépendance, puis de se retrouver soudainement à travailler sous les ordres d’un concurrent », a-t-il partagé sur ses réseaux sociaux. Car si les deux studios ont été partenaires pour Fallout New Vegas et qu’ils se sont tous deux retrouvés sous le giron de Microsoft, ils restaient deux ténors du RPG occidental aux philosophies différentes. « Je n’arrive pas à imaginer que cela puisse être agréable », a-t-il ajouté.

Cette remarque, comme souvent, n’a pas manqué de faire réagir, notamment en les appelant des concurrents. « Si l’on met de côté le fait que je faisais référence à une époque antérieure au rachat, le fait que vous pensiez que deux entités appartenant à la même maison mère ne peuvent pas être concurrentes me dit que vous n’avez jamais travaillé dans une grande entreprise », a-t-il ainsi rétorqué à un internaute. D’autant qu’avant l’annonce du grand « reset » de Xbox, Obsidian aurait commencé à plancher sur Avowed 2, que le studio souhaitait réellement faire, avant qu’on lui assigne un nouveau Fallout encore bien mystérieux. Un projet qui sera bien séparé de Fallout 5, ainsi que des remasters de Fallout 3 et de New Vegas.

Bethesda tente de rassurer les employés et les joueurs

Jill Braff, présidente de Bethesda, a souhaité rassurer quant à la liberté créative du studio. « Le talent créatif extraordinaire et les atouts qui distinguent Obsidian resteront au cœur du studio et de son travail. Feargus [Urquhart] [PDG] et l'équipe de direction d'Obsidian continueront de diriger le studio, qui sera sous ma responsabilité. Bethesda Game Studios continuera de son côté de piloter la franchise Fallout », a-t-elle déclaré dans un mémo. Reste à savoir si le jeu Fallout d’Obsidian aura bien la patte si particulière du studio.

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