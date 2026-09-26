Larian Studios a beau fini de travailler sur Baldur's Gate 3 pour se concentrer notamment sur Divinity, son chef d'œuvre absolu peut compter sur une communauté de moddeurs passionnés pour continuer à le faire vivre. Tel est notamment le cas de SquallyDaBeanz, qui a rien de moins que proposé une extension complète et accessible gratuitement de l'Acte 2 après les événements du jeu, afin d'offrir une nouvelle région avec son lot de quêtes, donjons et combats. Un travail amateur digne d'un DLC officiel, en somme.

Une extension de l'Acte 2 de Baldur's Gate 3 créée par un fan disponible dès maintenant

Baptisé tout simplement « Act 2 Expansion - Custom Campaign » et téléchargeable notamment via Nexus Mods, et donc par extension pour l'heure exclusif à la version PC du jeu, le mod de SquallyDaBeanz permet donc comme son nom l'indique d'offrir une extension de l'acte 2 de Baldur's Gate 3. Celui-ci intervient après avoir supprimé la malédiction qui gangrène la région. En principe, il s'agit de l'une de nos dernières actions, en tout cas dans une partie où l'on joue un personnage bienveillant, avant de passer à l'acte 3.

Le mod de SquallyDaBeanz ajoute donc tout un pan nouveau avant de se rendre à la titulaire ville de Baldur's Gate dans l'énorme acte 3 du jeu. Après avoir installé ce mod et avant de passer à l'acte suivant, il est donc désormais possible de se rendre dans une nouvelle région annexe aux Terres des Ombres : les Plaines du Chionthar.

« L'objectif principal du projet est d'offrir aux joueurs une toute nouvelle région à explorer, d'une envergure comparable à la partie sauvage de l'Acte 1 de Baldur's Gate 3. Ce mod met l'accent sur l'exploration et les combats, conçus pour des groupes de niveau intermédiaire à élevé (niveaux 8 à 10) », indique le mod.

Comment installer et découvrir le contenu de cette extension de l'Acte 2 ?

Si d'aventure vous souhaitez relancer une partie de Baldur's Gate 3 ou simplement tester ce mod avant de passer à l'acte 3, son installation s'avère relativement simple :

Rendez-vous sur la page du mod sur Nexus Mods ;

Téléchargez l'une des deux versions : Main Download pour intégrer l'extension entre les Actes 2 et 3 de Baldur's Gate 3 Quickstart : pour accéder directement au contenu du mod après avoir créé une nouvelle sauvegarde

Utiliser un mod manager ou déplacer manuellement le fichier .pak dans le dossier mod où le jeu est installé ;

Profiter de cette extension créée par un fan.

Accéder au contenu du mod dépend donc de la version téléchargée. Avec Main Download, prendre la route permettant de passer de l'Acte 2 à l'Acte 3 de Baldur's Gate 3 mènera à la place à cette extension. Avec Quickstart, il faudra donc créer une nouvelle sauvegarde, et probablement utiliser un peu de triche pour avoir un groupe suffisamment haut niveau et bien équipé pour en profiter comme il se doit.

Source : Nexus Mods