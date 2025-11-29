Alors qu’on pensait avoir tout vu sur Baldur's Gate 3, la communauté vient de dénicher une méthode complètement folle pour détourner les règles du jeu. Résultat : une “armée” improbable, invincible… et totalement involontaire.

Baldur’s Gate 3 n’en finit plus de surprendre. Deux ans après sa sortie, le jeu continue d’inspirer des expériences inattendues. La dernière en date ? Une astuce complètement improbable qui permet de recruter… des enfants immortels et capables de déchaîner des attaques à l’infini. Oui, vous avez bien lu.

Une découverte aussi absurde qu’ingénieuse sur Baldur's Gate 3

Tout a commencé lorsqu’un créateur de contenu, Morgana Evelyn, a publié une vidéo expliquant comment détourner plusieurs mécaniques du jeu. L’idée paraît délirante, mais la méthode fonctionne. Elle repose sur deux sorts : Métamorphose et Domination animale.

D’abord, il faut transformer un enfant en mouton sur Baldur's Gate 3. Ensuite, le contrôler comme n’importe quelle bête. Une fois l’enfant transformé ramené au camp, il suffit de manipuler le système de groupe et de sauvegarde pour piéger l’IA. Et là, surprise : l’enfant devient un compagnon permanent.

Pourquoi ces enfants sont impossibles à tuer ?

La raison ne vient pas d’un choix narratif. Elle vient des lois de protection des mineurs, notamment en Allemagne. De nombreux jeux interdisent explicitement de blesser ou tuer des enfants pour éviter les problèmes juridiques. Baldur’s Gate 3 applique ces règles strictement.

Donc, une fois qu’un enfant se retrouve dans un combat, il devient littéralement indestructible. Et ce n’est pas tout. Comme il n’est pas censé participer au combat, il n’est pas intégré au système d’initiative. Résultat : il peut attaquer autant qu’il veut, sans attendre son tour. Dans une bataille, cela donne un “compagnon” totalement démesuré, au point de renverser certaines rencontres en quelques secondes.

Il faut le rappeler : Larian n’a jamais imaginé ce scénario. L’objectif était simplement de garantir un cadre légal sûr et d’éviter des situations choquantes. Mais Baldur's Gate 3 est un jeu rempli de systèmes qui se croisent. Et en combinant quelques sorts avec les protections légales intégrées, certains joueurs ont découvert une faille aussi surprenante que puissante.

