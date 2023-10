Baldur's Gate 3, le RPG qui fait jaser dans les chaumières depuis sa sortie, a un contenu qui réserve plein de surprises. Ce n'est pas seulement dense, ça veut aussi se laisser découvrir au fil des mois, voire des années. Et des secrets, Larian Studios en a caché un bon paquet dans son jeu. Cela touche même les fonctionnalités proposées par ce nouvel opus de la licence. Certaines d'entre elles sont moins évidentes que d'autres à découvrir, et ce, même après être allé au bout de l'aventure. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont récemment pointé du doigt la présence d'une mécanique qui avait l'air d'être passée inaperçue.

Baldur's Gate 3 et le sens du détail

La fonctionnalité en question n'a rien de bien sorcier. Il se peut que vous l'ayez découverte par hasard lors de vos escapades. Dans Baldur's Gate 3, on est souvent couvert de sang ou de boue suite aux nombreuses batailles auxquelles on prend part. On se retrouve alors à se balader avec ce look digne d'un personnage issu d'un film d'horreur ou de guerre. Heureusement, personne ne semble relever le fait qu'on a le visage tartiné du sang de nos adversaires. Il n'empêche que cela peut gêner quelques personnes qui souhaitent vraiment jouer RP (roleplay). Eh bien, il y a une solution qu'apparemment beaucoup ne connaissaient pas.

Cela vous a peut-être échappé, mais dans Baldur's Gate 3 l'eau a le pouvoir de vous laver. Et plutôt que d'utiliser une précieuse bouteille, un utilisateur du site Reddit a fait remarquer qu'il suffisait de se placer sous une cascade pour être tout propre. Au passage, il a précisé qu'il venait de l'apprendre... hier. C'est dire à quel point le RPG peut nous prendre de court avec des mécaniques tellement simples qu'on passe à côté. Les fans ont d'ailleurs accueilli ce sens du détail avec enthousiasme. « C'est tellement cool ! J’adore toutes les petites fonctionnalités de ce jeu », « Ah ouais, je n'en avais aucune idée ! », peut-on lire en réponse à cette petite découverte.

Suite à ces commentaires, d'autres détenteurs de Baldur's Gate 3 sont venus ajouter des précisions. Apparemment, en plaçant une bouteille d'eau au sol et en l'attaquant, on obtient les mêmes effets qu'avec la cascade. Un utilisateur explique alors, non sans une pointe d'humour, qu'il « garde toujours le sortilège qui crée de l'eau sur au moins un membre de l'équipe. Douche sur demande ! ». Grâce à ces moyens pour laver vos personnages de la tête aux pieds, les conversations sérieuses où ils ont la bouche pleine de sang vont pouvoir prendre fin. La question qu'on se pose dorénavant, c'est s'il y a encore des fonctionnalités dans Baldur's Gate 3 qui nous ont échappées.