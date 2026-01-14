Baldur's Gate 3 a déjà placé la barre extrêmement haut s'agissant de proposer un RPG offrant une liberté d'action étourdissante au joueur et au niveau d'une narration tentaculaire, capable de s'adapter à tous nos choix, même les plus improbables. Pourtant, Larian ambitionne de faire encore mieux à tous les niveaux sur Divinity. Et, comme tout jeu de rôle digne de ce nom, cela commence par la création de son personnage, qu'il faudra attendre encore plus complète dans le prochain jeu du studio belge.

Un créateur de personnages encore plus Divin(ity) que celui de Baldur's Gate 3

Dans le but notamment de calmer les foules suite à la vive polémique qui a éclaté suite à une interview de son PDG évoquant l'utilisation de l'IA générative sur les concept arts de Divinity, le studio derrière Baldur's Gate 3 a récemment organisé une session Questions/Réponses grand format sur Reddit. À cette occasion, des utilisateurs ont pu cuisiner les développeurs à propos de leurs plans s'agissant du contenu à attendre dans leur nouveau et très ambitieux jeu.

Une question concernant le créateur de personnages de Divinity a suscité beaucoup d'intérêt. Celui de Baldur's Gate 3, malgré un nombre de visages assez restreint, s'avérait déjà extrêmement riche (et encore plus grâce à des mods), avec pléthore d'options pour créer un avatar vraiment unique... mais aussi une certaine personne qui nous rend visite dans nos rêves. Beaucoup de joueurs ont certainement passé des heures rien que sur ce menu, avant même de lancer leur partie.

Alena Dubrovnia, directrice artistique des personnages, a répondu : « Nous prévoyons avec Divinity d'avoir un créateur de personnages encore meilleur que celui de Baldur's Gate 3. Plus de couleurs, plus d'options, plus de contrôle ». Voilà qui devrait satisfaire les amateurs d'une telle fonctionnalité. Reste toutefois à voir ce que signifie « plus de contrôle ». Aura-t-on droit à plus de visages préconstruits que dans Baldur's Gate 3, ou à des sliders pour les différentes parties du visage ? Pourra-t-on cette fois créer sa propre classe et la personnalité de son avatar, et toujours choisir l'instrument qui accompagnera nos exploits, comme dans Original Sin 2 ? Tant de questions qui demanderont hélas beaucoup de patience pour avoir des réponses plus concrètes.

Source : Reddit