En 2023, Baldur’s Gate 3 a tout emporté sur son passage. Jeu de l'année, meilleur RPG, meilleur jeu multijoueur, meilleur support de la communauté, et bien plus encore… Le CRPG de Larian Studios a fait un véritable raz de marée. Naturellement, les regards se sont rapidement tournés vers la suite. Pourtant, pour le studio belge, pas question de céder à la pression et de faire simplement ce que l’on attend de lui. Baldur’s Gate 4 se fera sans eux. A la place, Larian Studios se concentre sur deux nouveaux projets issus de ses propres licences et développés en parallèle. Des titres que le studio promet toujours plus ambitieux à leur manière. Pour concrétiser cette vision, Larian a alors renforcé ses équipes, notamment en ouvrant un septième studio en Pologne. Le studio belge voit grand pour son avenir, et son premier projet post-Baldur’s Gate 3 a déjà été annoncé.

L'après Baldur's Gate 3 de Larian Studios se dévoile

C’était le grand mystère qui a animé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Qui se cachait derrière l’imposante statue des Game Awards 2025 ? Tous les noms ont fusé, de God of War à The Elder Scrolls 6, en passant par Half Life 3. Finalement, un dépôt de marque a permis de trouver une réponse avant l’heure. Il se murmurait en effet que Larian Studios se cachait derrière cette énigme. Logique, qui serait mieux indiqué que les papas de Baldur's Gate 3 et grands vainqueurs des Game Awards 2023, pour recevoir un tel honneur ? La grande question était de savoir quel jeu serait présenté. Deux prétendants ont vite été déniché : Divinity Original Sin 2, dont un portage PS5 et Xbox Series, avait été débusqué chez un organisme de classification, ou la licence Divinity, grande sœur de la saga Sin qui a popularisé le studio.

Les Belges vont donc revenir à leurs premiers amours avec Divinity. Le jeu s'est présenté avec une longue cinématique qui donne tout de suite le ton quant à la teneur plus mature du jeu. Ce RPG, qui sera une suite directe de la saga, sera leur plus gros jeu à ce jour et le plus ambitieux. Oui attendez-vous à quelque chose d’encore plus poussé que Baldur’s Gate 3. Ce sont pour l’instant les seules informations que nous avons pour l’instant plus qu’aucune fenêtre de sortie n’a été dévoilée.