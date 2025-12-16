Les créateurs de Baldur’s Gate 3 ont une excellente nouvelle pour les joueurs, d’autant plus qu’il s’agit de quelque chose attendu par les joueurs depuis un bon bout de temps maintenant.

Après l’immense succès de Baldur’s Gate 3, beaucoup se demandaient ce que Larian Studios réservait à ses anciens jeux. La réponse est enfin tombée, et elle devrait faire plaisir à un très grand nombre de joueurs. Surtout après l'annonce récente de Divinity pendant les Game Awards.

Une bonne nouvelle par les créateurs de Baldur’s Gate 3

Ainsi Le studio belge annonce la sortie de Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, avec une excellente surprise à la clé. Pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch, la mise à niveau vers cette nouvelle version est entièrement gratuite. Une décision qui concerne potentiellement des millions de joueurs à travers le monde, et qui confirme une nouvelle fois l’approche très respectueuse de Larian envers sa communauté.

Depuis la sortie de Baldur’s Gate 3, Divinity: Original Sin 2 est régulièrement revenu dans les discussions. Beaucoup espéraient une version native pour les consoles actuelles, capable de tirer parti de leur puissance et d’offrir un meilleur confort de jeu. Larian Studios a pris son temps, mais l’annonce est désormais officielle.

Une mise à jour gratuite

À l’heure où les mises à niveau payantes sont devenues courantes, cette décision tranche clairement avec les pratiques du marché. Larian Studios s’inscrit dans la continuité de ce qu’il a déjà fait avec ses précédents jeux. En privilégiant la confiance et la fidélité sur le long terme.

Divinity: Original Sin 2, avec Baldur's Gate 3 reste l’un des RPG tactiques les plus respectés de ces dernières années. Le jeu propose une aventure dense, entièrement façonnée par les choix du joueur, dans un monde où la magie est à la fois crainte et convoitée.

Cette édition bénéficie de toutes les améliorations apportées au fil des années. Avec une expérience plus fluide, des performances plus stables et un confort de jeu renforcé sur les nouvelles machines. Larian n’oublie pas non plus ceux qui n’auraient jamais franchi le pas. Pour accompagner cette annonce, le jeu est actuellement proposé à prix réduit selon les plateformes.

Source : Larian