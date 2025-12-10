Plus que quelques heures avant les Game Awards 2025. Cette année, la cérémonie s’annonce encore plus riche en annonces que d’habitude. 2026 pourrait bien être l’une des années les plus marquantes du jeu vidéo depuis longtemps, et avec tout ce que PlayStation, Xbox, Nintendo et même Valve mijotent dans l’ombre, les prochains mois risquent d’être aussi riches que mémorables. Comme chaque année, les Game Awards sont le théâtre de grandes révélations, et cette édition ne dérogera pas à la règle. Tous les regards sont braqués sur la cérémonie, où les attentes sont plus fortes et folles que jamais. Et il semblerait que les gagnants de 2023 aient droit à un énorme coup de projecteur pour leur prochaine annonce. Les créateurs de Baldur’s Gate 3, Larian Studios, devraient en effet revenir sur scène pour une révélation que sa communauté n’espérait plus.

Le premier après Baldur's Gate 3 bientôt révélé ?

Cela fait maintenant une semaine qu'une question question brûle toutes les lèvres : que cache donc cette mystérieuse statue ? Il y a quelques jours, Geoff Keighley a lancé un teasing peu conventionnel en dévoilant une énorme sculpture plantée en plein désert du Mojave, dans le Nevada. Accessible à tous les américains prêts à braver les kilomètres, elle est devenue le centre de toutes les discussions. Images, vidéos, théories farfelues… la statue n’a cessé de monopoliser les conversations. God of War et The Elder Scrolls 6 ont déjà été écartés, mais il semblerait que la véritable réponse se trouve ailleurs, du côté des créateurs de Baldur’s Gate 3. Après tout, qui de mieux que le détenteur du GOTY 2023 pour profiter d’une telle mise en avant ?

C’est en tout cas ce que rapporte le site MP1st, réputé pour ses découvertes grâce au dataminage. Selon eux, Larian Studios reviendrait à ses premières amours et préparerait une annonce autour de la saga Divinity Original Sin, son avant Baldur’s Gate 3. La licence Divinity a posé les bases du gameplay et de la liberté qu’on retrouve aujourd’hui dans le GOTY 2023, et elle pourrait bien revenir sous une forme ou une autre lors des Game Awards 2025. Le studio belge a en effet de nouveau enregistré sa marque, en y apportant un logo inédit qui reprend des formes similaires à celles visibles sur la fameuse statue.

© Larian Studios.

Une nouvelle version de Divinity Original Sin 2 ou un nouveau jeu ?

Le studio de Baldur's Gate 3 a cependant été prompt à calmer les ardeurs des fans. : il ne s’agirait pas de Divinity Original Sin 3. Pas de nouvel épisode pour les fans de CRPG qui s’imaginaient déjà enchaîner les parties et les builds. Cependant, la licence devrait tout de même faire parler d'elle. Deux scénarios semblent possibles : un reboot complet de la saga, ou des portages de Divinity Original Sin 2 sur PS5, Xbox Series (et peut-être même Nintendo Switch 2), accompagnés de nouveautés et, pourquoi pas, de contenus inédits, y compris des éléments de Fallen Heroes, le jeu annulé en 2023 qui devait être la suite directe de DOS2.

La balance penche davantage dans ce second cas, puisque des versions nouvelle génération et améliorées sur PS5 Pro ont été débusquées à la fois chez les organismes de classification et sur le PS Store. Avec cinq jeux au compteur, la saga ne manque pas de prétendants, et il est donc plausible qu'un de ses titres revienne sous une nouvelle forme ou qu’un sixième jeu vienne marquer l’histoire la licence qui a donné ses lettres de noblesses aux créateurs de Baldur’s Gate 3.

Source : MP1st