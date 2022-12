Baldur's Gate 3 est sans contexte l'un des RPG les plus attendus. Forcément il était difficile de passer à coté de la cérémonie des Game Awards et de ne pas montrer un bout de sa tentacule. En l'occurrence ici une vidéo de deux minutes pour confirmer l'arrivée d'une sublime édition Collector. De quoi rendre fou n'importe quel fan de jeu de rôle papier.

Baldur's Gate 3 sur les traces de Divinity 2

Au même titre que l'excellent Divinity 2 (autre grand jeu de chez Larian), l'édition collector de Baldur's Gate 3 est pour le moins massive. On y trouve déja un code Steam permettant de débloquer le jeu sur votre bibliothèque. Une magnifique statuette de 25 centimètres de haut, un artbook de 160 pages qui présente en détails l'univers du RPG. Mais aussi une très belle carte en tissu du monde de Baldur's Gate 3, bien loin des basiques versions en papier. On peut aussi trouver des pack de booster du jeu Magic : The Gathering et les amateurs de jeux de rôle apprécieront la présence d'un gros D20 en métal, comme c'était déja le cas pour Divinity 2. L'ensemble se trouve évidemment dans une gigantesque boite à l'effigie du flagelleur mental (Illithids) de BG 3.

Pour se la procurer il faudra tout de même débourser plus de 259 euros. Le jeu est prévu pour aout 2023 et on a forcément hâte de pouvoir poser les mains dessus.