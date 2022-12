Larian Studios a présenté la 9e mise à jour majeure de l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 dans le livestream Panel From Hell : Holy Knight présenté par Geoff Keighley, l'animateur des Game Awards. Cette mise à jour inclut notamment une nouvelle classe très attendue : le Paladin.

Le Paladin n'est pas nouveau dans Baldur’s Gate 3 puisqu'il faisait déjà son apparition dans BG1. Fervent dévot, cette classe est un peu la maitresse des combos avec toujours dans sa besace de quoi protéger le groupe grâce à un sort ou deux. Celle-ci profite de deux sous classes dont vous retrouverez la description officielle ci-dessous :

Deux sous-classes :

Serment de dévotion

Fidèle à l’idéal du chevalier en armure, les Paladins agissent avec honneur et vertu afin de protéger les plus faibles et défendre le bien commun.

Représailles sacrées : Les joueurs peuvent faire appel à leur serment pour accorder une aura vengeresse à un allié infligeant 1d4 de dégâts radiants à quiconque le touche avec une attaque de mêlée.

Serment des anciens

Les paladins qui emprutent cette voie se battent du côté de la lumière dans l’éternelle lutte du bien contre les ténèbres, jurant de préserver le caractère sacré de la vie et la beauté de la nature.

Rayonnement guérisseur : Les joueurs peuvent faire appel à leur serment afin que la nature guérisse leurs alliés à proximité.

Châtiment divin : Lorsqu’un joueur utilise une attaque de mêlée, il peut choisir de dépenser un emplacement de sort pour infliger des dégâts radiants à la cible en plus des dégâts de son arme.