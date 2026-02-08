Baldur's Gate 3 propose de transposer l'expérience Donjons et Dragons du célèbre jeu de rôle dans un format vidéoludique, et l'a fait avec brio, qui lui a notamment valu le titre de GOTY 2023 absolu. En attendant de voir ce que Larian, son talentueux studio, va nous proposer avec son prochain jeu baptisé Divinity, voici une collaboration qui propose de renvoyer l'ascenseur à leur précédent chef d'œuvre de bien habile manière.

Un D20 de raisons de faire un jet d'initiative si vous aimez Baldur's Gate 3

Experts en matière de fabrication de dés et de figurines pour vos aventures sur table, Sirius propose une collection de dés D20 inspirés des créatures et personnages de Baldur's Gate 3, dont 40 sont à collectionner, sous la forme de Packs de Trésor. Chacun contient également une pièce de collection (21 à collectionner) représentant l'un des personnages principaux du jeu. Alors, ouvrez l'œil pour trouver Ombrecœur, Astarion ou votre membre préféré du groupe.

Votre pièce et votre dé s'accompagnent par ailleurs d'un sac Baldur's Gate 3 pour les ranger, et il y en a neuf différent à obtenir. Les dés sont évidemment la pièce maîtresse, et quasiment tout l'univers du chef d'œuvre de Larian est représenté. On trouve par exemple un dé orange flamboyant représentant la Machine Infernale avec le visage de Karlach gravé dessus, un D20 à l'aspect fumé orné de Flétriss ou encore un dé à l'effigie du fameux ourson-hibou.

Si l'envie vous prend de commencer une collection de dés à l'effigie de Baldur's Gate 3 ou des dés, pièces et sacs de collection qui vous plaisent le plus, tout cela est disponible dès maintenant sur le site web de Sirius. Attention toutefois, il y a un aspect aléatoire à ces fameux Pack Trésor, du plus commun au légendaire qu'est le Prisme Astral, élément central du jeu original. Chaque Pack Trésor coûte quoi qu'il en soit 11,95 euros, alors il vous faudra peut-être beaucoup de temps et d'argent pour tout obtenir.



© Sirius/Larian Studios

Source : Site officiel de Sirius Dice