Baldur's Gate 3 n'aura malheureusement pas le droit à un DLC ou à une suite de la part de Larian Studios. Le studio passera en effet à ses futurs projets une fois l'énorme patch 8 officiellement déployé. Le GOTY 2023 absolu peut cependant compter sur une communauté passionnée pour continuer à couler des jours heureux pendant de très longues années, grâce notamment à des campagnes personnalisées dignes d'un véritable DLC, comme celle qui nous intéresse ici, et qui s'offre une démo jouable.

L'histoire de Baldur's Gate 3 se poursuit dans cette campagne à essayer dès maintenant

Depuis la sortie du patch 7 et le plein support des mods, les moddeurs les plus talentueux et créatifs ne tarissent pas d'idées pour garnir Baldur's Gate 3 en contenus de très grande qualité. Parmi les ajouts les plus excitants en la matière, nous avons notamment des campagnes personnalisées, comme Path to Menzoberranzan ou Le Grand Théâtre, déjà évoqués dans nos colonnes. On en rajoute une couche, avec cette fois une campagne particulièrement ambitieuse, car vient directement étoffer le scénario du jeu de base. Pour en parler, nous risquons cependant de nous aventurer dans les terres du SPOILER. Passez donc votre chemin si vous n'avez pas encore joué à ce chef d'œuvre (et on a envie de vous dire : foncez).

La nouvelle campagne personnalisée de Baldur's Gate 3 qu'on vous recommande s'appelle donc « Shadow Curse Reborn », par Burnin094. Comme son nom l'indique, elle nous propose de revisiter l'Acte 2 du jeu, une fois la malédiction de l'Ombre gangrénant ses terres est levée. Il est donc possible de visiter cette version bien plus ensoleillée de la région, pour voir le résultat de nos actions.

Naturellement, le mod est encore loin d'être terminé, tant l'ampleur de la tâche est colossale. Il est toutefois possible d'essayer cette première ébauche de cette campagne personnalisée de Baldur's Gate 3, si le cœur vous en dit. Burnin094 indique toutefois qu'il est nécessaire de créer un nouveau personnage pour cela. Voilà en tout cas un autre projet prometteur à surveiller, entre autres mods de très haute volée déjà disponibles sur le titre phénomène de Larian Studios.

