Ce qui est fou avec les jeux, et plus encore avec les RPG comme Baldur’s Gate 3, c’est que même deux ans après sa sortie, les joueurs continuent encore de découvrir des secrets, comme c’est le cas aujourd’hui.

On savait déjà que Baldur’s Gate 3 poussait loin l’idée de choix et de conséquences. Mais une nouvelle vidéo de joueur rappelle à quel point le jeu de Larian peut être impitoyable. Cette fois, c’est le personnage de Gale, l’un des compagnons principaux, qui illustre à merveille la cruauté du hasard… et des dés.

Le poids d’un simple jet de dés dans Baldur’s Gate 3

Dès le début de l’aventure Baldur’s Gate 3, le magicien Gale apparaît piégé dans une sorte de portail magique. Le joueur a alors la possibilité de le libérer, mais il doit réussir un test de dés pour y parvenir. Et c’est là que les choses deviennent sérieuses : échouer à deux reprises entraîne sa disparition pure et simple. Le compagnon s’évanouit dans l’abîme en laissant derrière lui une dernière supplique, et cette fin abrupte a de quoi bouleverser ceux qui comptaient sur lui pour la suite.

Ce qui surprend, c’est que même des personnages clés ne sont pas à l’abri. Contrairement à beaucoup de RPG où certains compagnons sont protégés par le scénario, Baldur’s Gate 3 n’hésite pas à sanctionner un échec. Gale peut littéralement disparaître du jeu si la chance n’est pas au rendez-vous, et contrairement à d’autres héros comme Shadowheart, il ne réapparaîtra pas plus tard pour rattraper le coup.

Une mécanique qui renforce la rejouabilité

Cet exemple de Baldur’s Gate 3 illustre parfaitement ce qui fait la force du titre : chaque partie peut prendre une tournure radicalement différente. Un choix, une décision de dialogue ou un jet malheureux suffisent à transformer une histoire. Ce système rappelle l’essence même du jeu de rôle sur table, où le hasard et les décisions collectives façonnent des aventures uniques.

On comprend mieux pourquoi la communauté continue de partager ce type de découvertes près de deux ans après la sortie du jeu. Elles rappellent que même les vétérans ne sont jamais à l’abri d’une surprise ou d’une tragédie.

