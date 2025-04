L'aventure Baldur's Gate 3 est bel et bien finie pour de bon, mais le meilleur reste à venir pour Larian Studios et ses deux jeux en développement qui s'annoncent tout aussi ambitieux.

Le patch 8 est l'énorme chant du cygne de Baldur's Gate 3. L'un des meilleurs RPG, et jeux tout court, les mieux notés de tous les temps. Le titre de Larian a immédiatement intégré le cercle fermé des productions vidéoludiques qui marquent à vie. Mais cinq ans après l'accès anticipé, c'est le moment de passer définitivement à autre chose. Baldur's Gate 3 est fini, mais du lourd arrive pour la suite et le patron du studio en parle déjà.

L'après Baldur's Gate 3 s'annonce radieux

Après la publication de la dernière mise à jour de Baldur's Gate 3, Larian a adressé un message de fin touchant aux joueuses et joueurs. Quelques mots pour les remercier d'avoir fait de ce jeu un « succès plus grand » que ce que le studio aurait jamais pu espérer. « Il est maintenant temps pour nous de retourner dans notre grotte, de raccrocher notre armure et de nous concentrer sur notre prochain projet » a annoncé l'équipe en conclusion.

Swen Vincke, PDG de Larian et directeur de Baldur's Gate 3, a aussi pris la parole sur son compte X en partageant une image de la fréquentation du jeu sur Steam. À son tour, il a évoqué à demi-mot la suite des événements pour le studio . « Je suis satisfait de l'état actuel de Baldur's Gate 3. Le patch 8 a permis à beaucoup de gens d'y rejouer. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais je suis heureux que nous l'ayons fait. Avec la prise en charge des mods, je pense que le jeu va continuer à bien se porter pendant un certain temps. Cela nous permet de nous concentrer sur la réalisation de notre prochain grand projet. Et cette concentration est plus que bienvenue. Nous avons de grands défis à relever ».

Baldur's Gate 3 est terminé, mais Larian ne part pas sur Baldur's Gate 4. Le studio est en effet sur deux RPG très ambitieux. En décembre 2024, il a été dit que le prochain jeu aurait besoin de « beaucoup plus de temps dans le four ». Rendez-vous sur PS6 et Xbox Series 2 ? Ce n'est pas impossible. Que pensez-vous de l'état actuel de Baldur's Gate 3 ? Les correctifs et nouveautés ont-ils permis de rendre votre aventure mémorable ? N'hésitez pas à partager votre avis sur le jeu en commentaires.

Source : Swen Vincke.