Le 6 septembre est une date importante en cette fin d'année riche en jeux. Ce jour-là, Starfield sort enfin sur Xbox et PC, lui qui est jouable en accès anticipé depuis quelques jours. Mais cette date marque aussi l'arrivée de la version PS5 de Baldur's Gate 3 après son énorme succès sur PC cet été. Ce sont donc les joueurs Xbox Series qui seront les derniers à attendre. Le titre devait à l'origine sortir début 2024, Larian Studios va finalement le publier avant la fin de l'année. Le studio belge se livre justement sur la date de sortie du RPG sur la console de Microsoft.

Swen Vincke, le directeur de Baldur's Gate 3, est très en vue ces dernières semaines. L'homme informe régulièrement la communauté de ce que lui réserve le RPG et se montre aussi plutôt loquace concernant la version Xbox Series du jeu. Dans une interview accordée à IGN, il a justement été interrogé sur la fenêtre de sortie du jeu sur les consoles de Microsoft. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre l'hiver pour en profiter. Baldur's Gate 3 devrait en effet débarquer sur Xbox Series « entre septembre et novembre » selon lui.

Avant cela, Larian Studios va se concentrer sur la sortie de la version PS5 et le déploiement de nouveaux patchs, mais se consacrera ensuite pleinement à cette version Xbox Series. Pas d'inquiétude pour les joueurs, elle ne devrait pas être retardée, car Swen Vincke indique que le studio est « très proche du but » concernant la finalisation du développement sur le plan technique et du contenu.

La Xbox Series S ne sera pas laissée de côté

Rappelons que Baldur's Gate 3 arrivera sur Xbox Series X et S, mais que la coopération locale en écran partagé ne sera pas disponible sur la moins puissante des deux consoles, en tout cas pas tout de suite. Larian Studios compte bien travailler sur l'ajout de cette fonctionnalité appréciée après le lancement, et ce avec l'aide de Microsoft. Comme sur PS5, les versions Xbox Series de BG3 seront livrées avec l'ensemble des mises à jour et des changements déployés ces dernières semaine. Cela inclut notamment le second patch majeur de Baldur's Gate 3 qui embarque quelques nouveautés demandées. Rappelons d'ailleurs que la cross-save sera disponible entre absolument toutes les plateformes. Parfait pour reprendre sa partie sur n'importe quel support.