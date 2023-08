Baldur's Gate 3 faisait partie des grosses sorties de l'été, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il dévore tout sur son passage en ce mois d'août. Le RPG de Larian Studios est un carton sur Steam, mais aussi dans la presse et du côté du public, comme le montrent les notes du jeu sur OpenCritic. Forcément, il y a de quoi s'impatienter pour les joueurs PS5, qui devront attendre début septembre pour en profiter. De leur côté, les possesseurs de Xbox Series pouvaient carrément être jaloux avant que les développeurs n'annoncent la bonne nouvelle : BG3 arrive sur leur machine cette année et non plus au début 2024. Ils avaient plus d'un tour dans leur sac et communiquent une autre très bonne nouvelle.

Baldur’s Gate 3 régale les joueurs

Michael Douse, directeur de la publication de Larian Studios, fait une annonce qui devrait ravir les joueurs. Il indique que le cross-save, qui permet de récupérer ses sauvegardes d'un support à un autre, sera bien fonctionnel non seulement entre Xbox Series et PC, comme on le savait déjà, mais aussi entre PS5 et Xbox Series lorsque Baldur's Gate 3 sera disponible sur ces deux plateformes. Tout ça grâce à notre compte Larian. Une très bonne nouvelle pour tout le monde, notamment pour les joueurs Xbox Series qui ont la possibilité de démarrer leur aventure sur un autre support avant la sortie du titre sur leur machine.

Rappelons que même si Michael Douse ne le précise pas, utiliser le cross-save entre la version PC et la version PS5 de Baldur's Gate 3 sera aussi possible. D'ailleurs, la fonctionnalité avait été désactivée rapidement après le lancement, car elle causait de gros problèmes de sauvegarde, avant de faire son retour dans le patch 2.1 lancé le 10 août dernier.

Un RPG qui se fait chouchouter

Quoi qu'il en soit, les développeurs belges continuent de dorloter leur bébé et donc l'immense communauté que possède déjà Baldur's Gate 3. Comme promis, le studio a lancé le 25 août une énorme mise à jour contenant plus de 1000 corrections et améliorations et compte toujours ajouter la possibilité de modifier l'apparence de son personnage au cours de l'aventure, une mécanique réclamée par les joueurs depuis le lancement. Et oui, quand on passe plus d'une centaine d'heures en compagnie de son héros, on a envie d'en prendre soin quand on veut. En tout cas, Baldur's Gate 3 devrait faire parler de lui pendant encore de nombreux mois avec sa sortie sur PS5 le 6 septembre (le 2 en accès anticipé) et avant la fin de l'année sur Xbox Series.