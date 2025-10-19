Bonne nouvelle pour les fans de Baldur’s Gate 3 qui ont l’impression d’en avoir fait le tour, de nombreux nouveaux mods sont désormais disponibles sur console, histoire d’ajouter encore un peu plus de contenu

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 vont pouvoir célébrer Halloween avec style. Le studio Larian vient d’approuver une nouvelle série de mods sur consoles, et certains risquent bien de transformer vos aventures en véritable cauchemar. Plein de nouveaux contenus gratuits en somme.

Une nouvelle sélection de mods Baldur's Gate 3 validée par Larian

Cette nouvelle vague arrive quelques mois après l’ouverture officielle du modding sur PS5 et Xbox. Larian continue de faire confiance à sa communauté, tout en validant soigneusement les créations pour garantir la stabilité du jeu.

Au programme, nouvelles classes, armes maudites, tenues de druide, dés personnalisés et même quelques ajouts purement cosmétiques. De quoi redonner envie de relancer une partie et d’expérimenter encore plus librement.

Parmi les nouveautés les plus marquantes de Baldur's Gate 3, on trouve la sous-classe de Clerc “ Eldritch Domain ”, directement inspirée des récits lovecraftiens. Ceux qui l’adoptent servent des dieux oubliés et incompréhensibles, capables de plier la réalité à leur volonté. Leur pouvoir emblématique, Prophecy of Doom, leur permet d’invoquer les voix de divinités mortes pour troubler l’esprit des ennemis. Un petit ajout idéal pour les joueurs qui aiment mêler mystique, folie et roleplay profond. Vous pouvez retrouver ce mod sur le site officiel.

@Havsglimt via baldursgate3.game/

Du contenu bien différent

Autre ajout marquant, la Sorcière Rouge dans Baldur's Gate 3, une classe inédite mêlant les mécaniques du druide, du magicien et du clerc. Ces sorcières rouges manipulent une énergie sombre appelée Dark Favours et peuvent littéralement ouvrir des failles dimensionnelles pour aspirer leurs adversaires. Avec son esthétique occulte et ses pouvoirs spectaculaires, c’est sans doute l’un des mods les plus adaptés à la saison d’Halloween. Ce mod se trouve sur ce lien.

Evidemment, les fans d’équipement ne sont pas oubliés sur Baldur's Gate 3. Le pack Granny Weapons ajoute des armes aux effets assez terrifiants, comme le Fléau des Crânes Résilients, toutes liées à la nécromancie et aux connaissances interdites. Il est dispo par ici. On trouve aussi des anneaux maudits, comme l’Undead Slumber, qui permettent d’absorber la vie des ennemis vaincus. De quoi pimenter encore plus les combats.

Source : baldursgate3.game