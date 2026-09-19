Tout comme Skyrim, Baldur’s Gate 3 a rassemblé une belle communauté de moddeurs particulièrement talentueuse. Les créateurs en herbe regorgent d’inventivité et de créativité pour donner vie à leurs envies les plus folles, comme celles réclamées par les autres joueurs. Que ce soit de nouvelles armures, des options de confort, des coiffures inédites, des compagnons improbables, des armes surpuissantes, des compétences piochées directement dans D&D et bien plus encore, l’expérience de Baldur’s Gate 3 est constamment renouvelée. Et les joueurs PS5 et Xbox Series peuvent également profiter de cet élan de créativité, mais après ceux sur PC, le temps que Larian Studios approuve les mods sur consoles. Ce sont ainsi 19 nouveautés qui viennent d’arriver gratuitement pour les versions PS5 et Xbox Series de Baldur’s Gate 3.

Parmi les 19 nouveaux mods gratuits de BG3 sur consoles, certains sortent clairement du lot. A commencer par The Conjurer et The Pugilist, deux classes complètes proposant également plusieurs sous-classes pour ceux qui ont envie de se battre à mains nues ou avec une chaise. Ca justifierait presque de refaire une partie rien que pour les tester. Toutes les excuses sont bonnes pour refaire une run de Baldur’s Gate 3, non ? Les moddeurs ont également répondu à une demande récurrente des joueurs avec un mode permettant de recruter Sazza, la gobeline croisée en début d’aventure, dans son groupe. A côté, une nouvelle race, inspirée des Viltrumites de Invicible, apporte la possibilité de voler quand le mod gratuit Homebrew Wild Magic ajoute pas moins de 30 nouveaux effets pour les Ensorceleurs. Voici donc tous les nouveaux mods gratuits disponibles pour Baldur’s Gate 3 sur consoles.

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Classes et sous-classes

Conjurer : nouvelle classe homebrew avec cinq sous-classes axées sur l'école d'Invocation, chacune avec sa propre particularité.

: nouvelle classe homebrew avec cinq sous-classes axées sur l'école d'Invocation, chacune avec sa propre particularité. Pugilist : nouvelle classe centrée sur les armes improvisées et la bagarre, accompagnée de six sous-classes supplémentaires.

: nouvelle classe centrée sur les armes improvisées et la bagarre, accompagnée de six sous-classes supplémentaires. The Frozen Shadow: Warlock Subclass : sous-classe d'Occultiste sur le thème de la glace et de l'ombre, prise en charge jusqu'au niveau 20.

Races pour Baldur’s Gate 3

The Astralborn Race : ajoute une race d'humains surpuissants dotés entre autres d'une force et d'une vitesse surhumaines, ainsi que du vol.

: ajoute une race d'humains surpuissants dotés entre autres d'une force et d'une vitesse surhumaines, ainsi que du vol. Dragonborn Enhancement : rééquilibre les Drakéides pour les rendre plus utiles sans casser l'équilibre du jeu.

Compétences et magie

Overpowered Feats V.2 : ajoute une série de nouveaux Dons.

: ajoute une série de nouveaux Dons. Homebrew Wild Magic : ajoute 30 nouveaux effets de Magie sauvage.

: ajoute 30 nouveaux effets de Magie sauvage. Permanent Loviatar's Love : transforme le passif L'Amour de Loviatar en effet permanent.

: transforme le passif L'Amour de Loviatar en effet permanent. Poisoner Expansion : étoffe le volet poison du jeu pour le rendre plus viable dans les builds.

: étoffe le volet poison du jeu pour le rendre plus viable dans les builds. Frog of War : donne à Lae'zel une Forme sauvage lui permettant de se changer en grenouille.

Compagnons et PNJ pour Baldur’s Gate 3

Sazza Evolved : rend Sazza entièrement recrutable comme membre du groupe.

: rend Sazza entièrement recrutable comme membre du groupe. Minthara Auto-KO : garantit que Minthara est toujours assommée à l'acte 1.

Apparence et personnalisation

Electric Eyes : ajoute 34 nouvelles couleurs d'yeux.

: ajoute 34 nouvelles couleurs d'yeux. Crimson Hair Catalog : ajoute sept nouvelles coiffures.

: ajoute sept nouvelles coiffures. Sister Collection 2: Elturel Nobles Heads : ajoute deux nouvelles têtes.

: ajoute deux nouvelles têtes. Luxperviance: Shadowheart's Senlue Tattoos : ajoute une série de tatouages dessinés à la main pour Ombrecoeur.

: ajoute une série de tatouages dessinés à la main pour Ombrecoeur. CL Way of the Storm : ajoute quatre pièces de tenue sur le thème de la foudre pour les corps de type 2.

Interface, confort de jeu et mode photo de Baldur’s Gate 3

No Temporary HP Effects Plus : modifie la façon dont les effets de PV temporaires sont affichés en jeu.

: modifie la façon dont les effets de PV temporaires sont affichés en jeu. Angel Photoshoot : ajoute plusieurs animations pour Dame Aylin en mode photo.

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Source : Larian