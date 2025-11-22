Relativement avare en collector en dépit de son immense popularité, Baldur's Gate 3 se rattrape avec ce magnifique objet de collection dispo en précommande, mais clairement pas donné.

Malgré son statut iconique et son énorme rayonnement à travers le monde depuis sa sortie en 2023, Baldur's Gate 3 se montre plutôt timide en termes de collectors. Le jeu lui-même a cependant eu droit à une somptueuse édition collector, et d'autres objets collector ont vu le jour, comme une statuette d'Astarion ou de l'Empereur. Ce mois-ci, un nouveau collector de ce type, et de surcroît absolument magnifique, est toutefois disponible en précommande, même s'il faudra beaucoup de pièces d'or pour se l'offrir.

Un collector magnifique pour la princesse favorite des dieux de Baldur's Gate 3

Le nouveau collector de Baldur's Gate 3 qui nous intéresse provient de Bard Studio, une société bien connue dans le domaine. Elle mérite en tout cas sa solide réputation, au vu du proprement superbe objet de collection qu'elle propose aux fans du chef d'œuvre de Larian Studios. Après Astarion et l'Empereur, c'est ainsi au tour de la ténébreuse demi-elfe vénérant Shar Ombrecœur d'avoir droit à sa statuette.

Il s'agit plus précisément d'une réplique en résine d'échelle 1/4, aux dimensions 35x30x68, qui représente la cléresse de Shar dans toute sa gloire. On la voit en effet porter la superbe armure de Justicar de Shar, tenant dans une main le fameux artefact en forme de D20 au cœur de l'intrigue principale de Baldur's Gate 3, et de l'autre la lance légendaire Chantenuit. Cette statuette dispose par ailleurs de deux têtes différentes, l'une avec une Ombrecœur aux cheveux noirs, et l'autre où elle arbore des cheveux blancs.

Comme vous pouvez le voir via les images ci-dessous, il s'agit d'une représentation vraiment sublime de ce compagnon emblématique de Baldur's Gate 3. Mais un produit d'une telle qualité a un prix : 231,43 dollars, tout de même. Il est en tout cas disponible dès maintenant en précommande notamment sur le site Bucket & Shovel (mais en seulement 90 exemplaires), pour une livraison prévue dans le courant du second trimestre 2026.



© Bard Studio

Source : Bucket & Shovel