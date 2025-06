Les fans de Baldur’s Gate 3 peuvent se réjouir : une nouvelle figurine inspirée du célèbre RPG de Larian Studios va bientôt rejoindre la collection POP UP PARADE de Good Smile Company. C’est à l’occasion du Smile Fest 2025 que l’annonce a été faite, accompagnée d’un premier visuel sur la galerie officielle. On avait déjà pu vous parler de la figurine d’Astarion la semaine passée, les nouvelles s'enchainent.

L'Empereur prend la pose pour ce collector Baldur's Gate 3

Le personnage mis à l'honneur n’est autre que l’Empereur, l’énigmatique illithid (ou flagelleur mental) qui joue un rôle central dans le scénario de Baldur's Gate 3. À travers son apparence inquiétante et majestueuse, il incarne à la fois la menace et la fascination qui entourent cette race emblématique de l’univers de Donjons & Dragons. Good Smile Company a choisi d’en faire la prochaine star de sa gamme POP UP PARADE SP, une déclinaison spéciale de ses figurines abordables et de qualité.

La collection POP UP PARADE est bien connue pour proposer des figurines de qualité à un prix raisonnable. Le tout, souvent autour de 40 à 50 €. Le label SP (Special) désigne généralement des modèles plus grands ou plus détaillés que les versions classiques. Ce qui laisse espérer un soin particulier apporté aux finitions du personnage de l’Empereur de Baldur's Gate 3, notamment ses tentacules, sa silhouette "alien" et sa posture imposante. Le prix pourrait aussi un peu monter pour l'occasion.

Un impact durable

Avec cette nouvelle figurine, Good Smile continue d’étoffer son offre autour des licences vidéoludiques à succès. Baldur’s Gate 3, élu jeu de l’année aux Game Awards 2023, a conquis le cœur des joueurs grâce à son écriture. Mais aussi ses personnages charismatiques et sa fidélité à l’esprit du jeu de rôle. L’arrivée de nouveaux produits dérivés comme cette figurine témoigne de l’impact durable du titre sur la culture populaire. Même longtemps après.

Source : Good Smile Company