Les fans de Baldur’s Gate 3 vont avoir une nouvelle bonne raison de craquer. La célèbre marque japonaise Good Smile Company vient d’annoncer l’arrivée prochaine de sa toute première figurine Nendoroid dédiée au jeu. Pour l’occasion, c’est un personnage particulièrement apprécié qui a été choisi.

Un choix évident pour lancer la collection Baldur's Gate 3

C’est donc Astarion, le vampire aussi séducteur que redoutable, qui aura l’honneur d’inaugurer cette collection. Depuis la sortie de Baldur’s Gate 3 sur PC, PS5 et Xbox Series, ce personnage complexe, à la fois drôle et ténébreux, s’est rapidement imposé comme l’un des favoris des joueurs. Il n’est donc pas surprenant de le voir choisi pour cette première figurine. Pour l’instant, aucun visuel n’a été dévoilé, mais l’annonce a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme. La figurine est attendue pour la fin d’année 2026, au cours du quatrième trimestre.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Nendoroids, ce sont des figurines de collection au look « chibi », avec de nombreux détails, des visages interchangeables et souvent quelques accessoires emblématiques. Plus haut de gamme qu’un simple Funko Pop, chaque pièce est pensée pour les passionnés.

Même sans image, on imagine déjà Astarion avec son sourire en coin, ses yeux perçants et, pourquoi pas, un petit calice à la main. Les fans de Baldur's Gate 3 sont nombreux à espérer que cette figurine sera aussi réussie que le personnage l’est en jeu.

Une série qui ne fait que commencer ?

Si seul Astarion a été annoncé pour l’instant, il est difficile de croire que Good Smile s’en tiendra là. Le casting de Baldur’s Gate 3 est riche, varié, et surtout très populaire. Shadowheart, Karlach ou Lae’zel pourraient facilement suivre. D’autant que d’autres marques, comme Funko ou Youtooz, ont déjà proposé leurs propres versions de ces personnages, preuve qu’il existe une vraie demande.

Comme souvent avec ce genre de produits, il faudra sans doute faire preuve de patience. Le délai entre l’annonce, les premières images et la sortie effective peut être long. Mais l’attente en vaut généralement la peine. Surtout pour une figurine aussi attendue qu’Astarion de Baldur's Gate 3.

Source : good smile