Si vous êtes tombé sous le charme d’Astarion dans Baldur’s Gate 3, accrochez-vous : la Nendoroid officielle du vampire le plus charismatique de Faerûn est disponible en précommande. Et comme toujours avec Good Smile Company, c’est mignon, soigné, et impossible à ignorer.

Un Astarion mini pour Baldur's Gate 3, mais fidèle à 100 %

Cette figurine Baldur's Gate 3 articulée de 10 cm reprend tout ce qui fait le sel d’Astarion. Son sourire enjôleur, son regard amusé... et même son côté sanguinaire. Elle est livrée avec trois visages interchangeables : un sourire charmant, un regard moqueur et une version "pleine de sang" pour les amateurs de RP plus corsé.

Côté accessoires, on retrouve tout ce qu’il faut pour recréer ses meilleures scènes de Baldur's Gate 3 : une coupe de vin (rouge, évidemment), la fameuse plaque “Astarion Approval”, et plein d’éléments pour varier les poses. Bref, un vrai petit bijou pour les fans du personnage qui coutera 38 euros.





Une précommande limitée dans le temps

La figurine est dispo en précommande jusqu'au 3 septembre 2025 directement sur le site de Good Smile Company. Et attention, les quantités sont limitées : seulement 3 exemplaires par personne. La livraison, elle, est prévue pour février 2026. Il faut se dépêcher si vous êtes fan de Baldur's Gate 3.

Petit bonus sympa : si vous commandez via la boutique officielle pendant cette période, vous recevrez un socle spécial exclusif, offert dans le cadre de la campagne de précommande Nendoroid. Parfait pour exposer fièrement votre mini-Astarion.

Comme toujours avec les Nendoroid, la qualité est au rendez-vous. La peinture est faite en partie à la main, les détails sont soignés. Et la figurine est livrée avec un socle transparent. Elle ne tient pas toute seule, mais une fois installée, elle fait son petit effet sur une étagère. Ou un bureau. Nickel pour une collection BG3.

Source : Good Smile