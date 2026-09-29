Les versions consoles de The Witcher 3 reçoivent officiellement le support des mods dès aujourd’hui. De son côté, Baldur’s Gate 3 a depuis longtemps proposé cette fonctionnalité aux joueurs PS5 et Xbox Series grâce à son partenariat avec mod.io. Mais, contrairement au PC, avant de pouvoir être déployés sur les consoles de salon, les créations des joueurs doivent être soumises à la modération de Larian Studios, qui doit s’assurer de leur bon fonctionnement. Le studio belge vient justement d'accepter une nouvelle vague de mods, qui apporte enfin un équivalent aux codes de triche aux versions PS5 et Xbox Series de Baldur’s Gate 3.

Une alternative aux codes de triche dispo sur les versions consoles de Baldur's Gate 3







Le mod Cheater's Menu est enfin arrivé sur les versions consoles de BG3. A défaut d’un menu de commandes dédié, il fera surtout office d’une alternative aux codes de triche sur PS5 et Xbox Series. Concrètement, ce nouveau mod applique divers effets au personnage que vous contrôlez et les options sont particulièrement nombreuses. Vous pouvez par exemple faire entrer Ombrecoeur en God mode, lui maximiser ses points d’aptitudes ou ses traits et, d'un coup de joystick, faire apparaître les objets du jeu que vous souhaitez (même ceux d’autres mod), booster l’expérience et bien plus encore. Ce mod de triche de Baldur’s Gate 3 peut également s’avérer utile lors des combats, puisqu’il est utilisable à tout moment. Vous pourrez notamment vous soigner instantanément, pacifier tous les ennemis en un clin d’oeil ou les tuer sans lever le petit doigt. Voici la liste de toutes les options disponibles via le mod Cheater's Menu :

Personnages

Soin complet

Repos long sur place

Recharge des actions

Recharge des emplacements de sorts

Réinitialisation des temps de recharge

Guérison de tous les maux

Réanimation du groupe

Respécialisation gratuite

Inspiration +1

Laver le groupe

Or +1 000 et +10 000

XP par tranches de +500, +1 000, +5 000, +10 000 ou directement au niveau max.

Tuer les hostiles dans un rayon de 40 m (les neutres, alliés et membres du groupe sont épargnés).

Terminer le combat : pacifie tous les ennemis du combat en cours puis y met fin.

Restaurer l'hostilité : annule l'option précédente pour tous les ennemis pacifiés par le mod.

Rassembler le groupe et les invocations : téléporte tous les membres et leurs invocations jusqu'à vous.

Effacer les crimes actifs : supprime primes et crimes déjà commis.

Réinitialiser tous les cheats : retire tous les statuts appliqués par le mod au personnage actuel et remet les caractéristiques à la normale.

Puissance

Mode Dieu (invulnérable)

Mode Dieu (immunité aux dégâts)

Jets de dés +20

Jets de dés -40

Dégâts +500

Toujours réussite critique

Toujours échec critique

Jamais d'échec critique

Toutes les caractéristiques à 30

Résistance à tous les dégâts

Toutes les maîtrises

Assistance supérieure +20.

Utilitaire pour Baldur's Gate 3

Grande foulée +30 m

Saut amélioré x10

Vol

Invisibilité supérieure

Vision parfaite

Maîtrise des instruments

Lavage auto après combat

Aura nécrotique

Aura antimagie

Automatiser ce personnage

Automatiser les suiveurs

Passifs illithides

Aucune réaction aux crimes.

Difficulté des ennemis, trois curseurs de 0 à 20 : santé ennemie (+25 PV max par cran, jusqu'à +500), dégâts ennemis (+5 par cran, jusqu'à +100), actions ennemies (+1 action et action bonus par cran). Un bouton remet les trois à zéro.

Sorts

Débloquer la bibliothèque complète de sorts de combat

Obtenir la bibliothèque de sorts utilitaires

Obtenir les 22 pouvoirs illithides

Déblocage des points de voyage rapide des actes 1, 2 et 3, et les commandes d'approbation.

Objets de Baldur's Gate 3

Douze coffres activables/désactivables et quatre sacs (fournitures de camp, ingrédients d'alchimie, teintures).

Editeur

Augmenter, diminuer ou réinitialiser les six caractéristiques

32 commandes (points d'action, actions bonus, réactions, PV max,, vitesse, emplacements de sort niveaux 1 à 10, occultiste 1 à 6 et toutes les ressources de classe : rage, ki, forme sauvage etc).

CA +1 / réinitialiser / -1 et vitesse +1 / réinitialiser / -1.

Dons

39 dons, activables individuellement

Compétences

18 maîtrises de compétence

Races

62 tags raciaux et traits raciaux, activables séparément.

Recherche

Faire apparaître n'importe quel objet du jeu

Ajouter des sorts individuels à un personnage, via un clavier intégré.

Invocation : fonctionne pour tout objet, vanilla ou moddé, même jamais rencontré.

Afin de pouvoir télécharger le mod de triche de Baldur’s Gate 3 sur PS5 ou Xbox Series, il faudra tout d’abord s’assurer que votre jeu est à jour et que vous avez bien un compte Larian afin d’accéder au Mod Manager. Voici la marche à suivre :

Lancez le jeu et restez sur le menu principal.

Sélectionnez « Gestionnaire de mods ». Le bouton se trouve à côté de Charger, Nouvelle partie et Multijoueur.

Acceptez l'avertissement la première fois. Larian explique que les mods peuvent affecter les succès/trophées et la compatibilité des sauvegardes.

Connectez-vous ensuite avec votre compte Larian.

Allez dans l'onglet Parcourir pour afficher les mods de Baldur’s Gate 3. Vous pouvez les filtrer par catégorie.

Cherchez le mod qui vous intéresse par son nom exact.

Appuyez sur « S’abonner » sous le mod. Une fois téléchargé, le mod passe en vert et affiche « Abonné »

Vérifiez dans l'onglet « Installed ». Vous pouvez y activer ou désactiver chaque mod via une case à cocher, et vous pouvez le désinstaller ou vous désabonner depuis le panneau latéral.

Lancez ou chargez une partie : les mods actifs s'appliquent au chargement.

Source : Mod.io