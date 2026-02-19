Avis aux fans de Baldur's Gate 3 : une vague de nouveautés collectors se dévoile. Des indispensables qui vont vous demander de mettre la main au porte-monnaie si vous les voulez toutes.

Même si le studio est passé à un autre projet, l'essor de Baldur's Gate 3 se poursuit. Plusieurs acteurs s'emparent les uns après les autres du jeu de l'année 2023 pour prolonger le plaisir des fans. Parmi les nouveautés annoncées, l'une d'elle est sur le point de sortir. Non seulement cela va venir rendre hommage aux personnages iconiques du titre, mais en plus c'est collector. Seulement, cela va avoir un coût si vous voulez tout avoir, d'autant plus que les stocks sont limités.

Jouez à Baldur's Gate 3 autrement avec ces collectors

Après les licences PlayStation, un autre monument du jeu vidéo rejoint la collection Secret Lair de Magic The Gathering. Le célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner offre un nouveau coup de projecteur à l'univers Donjons & Dragons, mais un peu différemment cette fois. En effet, c'est au travers de Baldur's Gate 3 que les fans vont pouvoir vivre de nouveaux combats sur table.

Plusieurs personnages emblématiques de Baldur's Gate 3 se dessinent donc sur les cartes Magic, faisant la joie des collectionneurs. Gale et Shadowheart sont les premiers concernés, avec des lots de 5 cartes. Pas d'Aastarion ni de Karlach à l'horizon donc, mais qui sait ce que l'avenir pourrait réserver ? D'autant que cette collaboration donne également naissance à la collection « Strahd's Descent » et à plusieurs cartes de terrains somptueusement décorées.







© Wizards of the Coast.

Les précommandes sont dès à présent ouvertes pour les cartes Secret Lair Baldur's Gate 3, exclusivement sur la boutique Magic. Vous avez à chaque fois le choix entre une version standard ou holographique. Comptez 34,99 € pour la première et 44,99 € pour la seconde. Le prix est d'ailleurs le même pour le lot Strahd, même s'il ne comprend que 4 cartes. Dès lors, la facture s'élèvera entre 140 et 180 € (hors frais de port) si vous voulez acquérir le tout. La livraison est déjà fixée au 7 avril 2026.