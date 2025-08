Malgré d'innombrables mises à jour, un très vieux bug de Baldur's Gate 3 persiste à résister aux correctifs, et les fans ne veulent étrangement pas que ça change.

Baldur's Gate 3 fêtait ce dimanche le deuxième anniversaire de sa sortie sur PC, après trois ans d'early access qui n'ont fait que perfectionner le GOTY 2023 absolu qu'on connaît. En cinq ans, Larian Studios a corrigé une myriade de bugs sur ce titre aux systèmes diablement complexes. Pourtant, l'un d'entre eux a toujours résisté aux tentatives des développeurs de s'en débarrasser, ironiquement pour le plus grand plaisir des fans. Ce 31 juillet, le studio pensait en avoir définitivement terminé avec celui-ci, mais la victoire fut cependant de courte durée. Explications.

Un vieux bug de Baldur's Gate 3 dresse un portrait paradoxal

Même si Larian Studios en a officiellement terminé avec Baldur's Gate 3 s'agissant de nouveaux contenus, une petite équipe demeure tout de même pour appliquer le cas échéant des correctifs d'urgence. Tel était le cas ce 31 juillet, avec une mise à jour visant à supprimer quelques bugs persistants. Parmi eux, un problème relatif aux portraits de nos compagnons dans l'interface, qui affichent des visages inexpressifs, et parfois mal centrés.

Ce récent patch de Baldur's Gate 3 devait en principe une bonne fois pour toute nettoyer ce bug qui hante visiblement les cauchemars des développeurs depuis des années. Malheureusement pour eux, certains utilisateurs ont signalé qu'il était toujours présent sur leur version du jeu. Sauf que, contrairement à d'habitude, la communauté semble être profondément attachée à ce bug, qui fait pour eux partie de l'identité et du charme du chef d'œuvre de Larian Studios.

Compte tenu du lien profond qu'entretient le studio avec sa communauté, il se pourrait bien qu'il n'essaie plus de corriger ce bug de Baldur's Gate 3 ne mettant pourtant pas vraiment en valeur les merveilleux personnages qu'il a créé, mais qui étrangement plaît beaucoup à la communauté. Quoi qu'il en soit, Larian Studios a d'autres chats à fouetter, dont deux prochains jeux, que son PDG a annoncé à maintes reprises comme « fous et surprenants ». Un... portrait pour le moins très aguicheur que nous dresse là Swen Vincke. Malheureusement, il faudra faire preuve d'énormément de patience avant de voir la couleur du successeur de Baldur's Gate 3. Mais on surveille tout cela définitivement de très près.

Source : Reddit