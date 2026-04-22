Dans une réalité alternative, Baldur's Gate 3 aurait pu être fait non pas par Larian, mais par les créateurs de Fallout, mais une erreur improbable en a décidé autrement.

Après deux premiers épisodes légendaires par BioWare, Baldur's Gate 3 devait à l'origine revenir à Black Isle Studios et Interplay, ceux à qui l'on doit les tout aussi mythiques deux premiers jeux Fallout. S'il aura fallu attendre plus de 20 ans pour retourner dans les Royaumes Oubliés avec le résultat magistral qu'on connaît grâce au talentueux studio belge Larian, la raison derrière l'annulation de la première version du titre est on ne peut plus triviale, comme l'a révélé Chris Avellone, un vétéran de Black Isle, dans une récente interview.

Échec critique en perspicacité pour le Baldur's Gate 3 par les créateurs de Fallout

Dans les années 90/2000, les C-RPG ont connu un véritable âge d'or, notamment grâce à des studios iconiques comme BioWare avec la saga Baldur's Gate, Obsidian avec Neverwinter Nights 2 ou encore Black Isle avec les jeux Fallout, mais aussi l'exceptionnel Planescape: Torment. Après leurs deux premiers chefs d'œuvre, le studio à qui l'on doit aussi Dragon Age et Mass Effect avait visiblement pour volonté de confier le développement de Baldur's Gate 3 aux talentueuses équipes de Black Isle Studios, considérés comme des candidats idéaux pour reprendre le flambeau de la célèbre adaptation de l'univers Donjons & Dragons.

Sauf que ce projet d'un Baldur's Gate 3 par Black Isle, sur le papier prometteur, n'a malheureusement jamais vu le jour pour une raison on ne peut plus terre-à-terre. Chris Avellone, un vétéran du studio, a partagé cette anecdote improbable dans le cadre d'une interview auprès de TKs-Mantis. « C'est très suspect de la part d'Interplay [l'éditeur de Black Isle], car il me semble que c'est à cause d'une erreur de comptabilité et un paiement fait à la mauvaise personne qui a causé l'annulation du projet ». Suite à cette terrible bévue, le studio a ensuite embrayé sur le développement de Van Buren, le fameux « Fallout 3 original »... qui n'a jamais existé non plus.

Un triste destin pour un studio légendaire du genre C-RPG

« Mais dès l'annonce de l'annulation de Baldur's Gate 3, j'ai su que Van Buren ne verrait jamais le jour non plus, car quelles que soient les intentions de l'équipe, même si nous avions adoré le terminer, quel que soit le nombre d'heures que nous y aurions consacrées, cela n'aurait rien changé, car la direction aurait probablement pris une décision, ce qu'elle a fini par faire », a-t-il ajouté, en faisant référence aux énormes problèmes financiers d'Interplay et Black Isle à cette époque, au bord de la faillite, puis définitivement enterrés après le rachat de la licence Fallout par Bethesda.

Source : TKs-Mantis sur YouTube