Même si Larian en a en principe fini avec Baldur's Gate 3, voici qu'une nouvelle belle surprise s'annonce pour les fans et les amateurs de jeu de rôle.

Après plusieurs années d'un travail passionné, c'en est normalement fini du développement de Baldur's Gate 3, à l'exception d'éventuelles petites mises à jour pour corriger quelques bugs restants. Son studio travaille actuellement sur deux nouveaux jeux visiblement très ambitieux, voire même fous selon l'aveu de son directeur, et très amusants. En parallèle, l'univers et les personnages du GOTY 2023 absolu continuent de vivre sans leurs créateurs, notamment par le biais de la surprise qui nous intéresse ici.

Baldur's Gate 3 ressort les crocs dans les Royaumes Oubliés

En tant que jeu ancré dans l'univers de Donjons & Dragons, une grande partie des droits Baldur's Gate 3 appartient en effet avant tout aux détenteurs de la licence du populaire jeu de rôle, à savoir Wizards of the Coast. Cela signifie qu'ils peuvent se servir des créations de Larian Studios pour le bien de divers produits dérivés. C'est justement le cas de la nouveauté qui nous intéresse ici. L'année dernière, la dernière édition de D&D recevait une importante révision. Celle-ci va bientôt recevoir de nouveaux ouvrages pour densifier le contenu de son setting le plus célèbre : les Royaumes Oubliés.

Parmi ces nouveautés, un contenu additionnel qui devrait attiser une certaine soif, au format numérique, fait partie du lot, car met en scène notre vampire elfe préféré de Baldur's Gate 3 : Astarion, lui-même. Baptisé « Astarion : Livre de la Faim », ce nouvel ouvrage inclut donc une version jouable de l'un des personnages les plus emblématiques du chef d'œuvre de Larian Studios. Cela permet également d'introduire dans Donjons & Dragons de nouvelles règles pour les joueuses et joueurs souhaitant à l'avenir incarner un vampire dans leurs parties.

Ce contenu additionnel estampillé Baldur's Gate 3 pour Donjons & Dragons s'accompagne enfin d'un nouveau module d'aventure, ajoutant ainsi un scénario offrant la possibilité aux joueurs de s'allier au roublard Astarion pour mener une quête, à la discrétion du MJ. L'ouvrage inclut même une carte de la taverne que le personnage fréquentait avant les événements du jeu, qui peut donc faire office de lieu de rencontre pour la quête en question. « Astarion : Le Livre de la Faim » arrivera courant novembre 2025, mais a priori en premier lieu seulement aux États-Unis, en compagnie des autres nouveaux ouvrages qui vont densifier encore l'univers et les règles des Royaumes Oubliés de Donjons & Dragons.

