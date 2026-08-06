Aoife Wilson, de Larian Studios, ne s'attendait certainement pas à recevoir cette notification pendant qu'elle streamait Baldur's Gate 3. Son propre jeu cancel ?

Depuis plus d'un an, Larian Studios organise des lives hebdomadaires sur Baldur's Gate 3. Plus précisément, il s'agit en ce moment d'une run « Dark Urge », jouée par Aoife Wilson, développeuse senior en communication du studio. Si tout allait bien jusqu'à présent, son dernier stream a été ponctué d'une notification de ban complètement inattendue.

Baldur's Gate 3 victime de son propre contenu

L'incident a eu lieu pas plus tard qu'hier soir, le 5 août 2026. Aoife Wilson poursuivait sa partie Dark Urge de Baldur's Gate 3 normalement. C'était en plus une reprise particulière puisque le jeu fête son troisième anniversaire cette année. Sauf que l'événement a été célébré d'une façon aussi surprenante que déconcertante.

Alors que Wilson avance dans l'aventure, elle arrive finalement à la Maison de l'Espoir. C'est là que tout part en sucette. Si vous avez joué au jeu, vous savez que ce lieu n'est pas anodin. La développeuse, elle aussi, le sait bien. D'ailleurs, depuis le début de sa partie, elle joue avec des paramètres de censure de Baldur's Gate 3 activés pour éviter tout risque. Mais, hier soir, rien n'a fonctionné comme cela aurait dû.

« Pourquoi les tétons de Haarlep ne sont pas censurés ? » Bonne question Wilson ! Une scène montre le fameux Incube évidemment torse nu et avec un comportement sexuellement suggestif. Tout ce que les plateformes de streaming rejettent. Et pour cause, le dé ajouté à l'écran pour cacher la nudité en temps normal n'arrive pas à suivre et laisse entrevoir lesdits tétons du personnage. Le stream de Baldur's Gate 3 se fait strike, avec cette notification : « Votre LIVE 'Larian's Dark Urge Run: Claws' diffusé le 08/05/2026 à 00h45 a été arrêté en raison d'une violation : l'exposition corporelle et les comportements sexualisés ».

Rien de bien grave dans les faits, juste une situation cocasse et inattendue en direct. Michael Douse, directeur de la publication chez Larian Studios, s'est même amusé de cela en ligne. Sur son compte X, il a posté ce message : « Baldur's Gate 3 est maintenant cancel », accompagné d'une capture d'écran de la notification. Seule conséquence : la vidéo de replay n'est pas disponible sur YouTube. En revanche, on peut toujours voir le dernier épisode sur Twitch. Les lives reprendront quant à eux la semaine prochaine à leur rythme habituel.

Si vous avez envie de prendre part à cette aventure, vous pouvez suivre la « Dark Urge run » de Baldur's Gate 3 chaque semaine. Les lives ont lieu les mercredis soir et le replay est disponible après. À vous de choisir votre plateforme de prédilection :