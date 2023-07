Final Fantasy 16 a délaissé sa dimension RPG pour développer son penchant action, mais Baldur's Gate 3 sera quant à lui fidèle au genre auquel il appartient. Des choix à gogo, y compris dans les romances, des centaines d'heures de jeu, le soft réserve également une autre surprise. Si vous aimez faire plusieurs runs, vous allez être clairement aux anges.

Baldur's Gate 3 repousse toutes les limites du RPG

On sait déjà que Baldur's Gate 3 allait avoir une durée de vie juste monstrueuse. D'après les belges de Larian Studios, leur nouveau RPG aura 174 heures de cinématiques et 80 heures de gameplay. Pour ce qui est des séquences jouables, les développeurs ont fait savoir que ça pourrait même monter jusqu'à 100 heures. Soit une durée totale de 274 heures pour visiter chaque recoin des Royaumes Oubliés. C'est colossal et vous n'avez encore rien vu.

La chaîne YouTube Fextralife a appris que Baldur's Gate 3 comporterait « 17 000 variantes de fin ». Un chiffre hallucinant mais qui a bien été confirmé par un autre membre de l'équipe. Michael Douse, directeur de la publication chez Larian Studios, a déclaré « Oh non, ils ont trouvé le nombre de 17 000 » sur Twitter.

Le terme de « variation » a son importance. En effet, même s'il y a 17 000 fins possibles en fonction des choix effectués, toutes les conclusions ne devraient pas être radicalement différentes les unes des autres. Bien entendu, certains dénouements de Baldur's Gate 3 le seront sûrement, mais la majorité ne devraient avoir que des changements « minimes ». À voir cependant dans quelle proportion. The Witcher 3 avec ses 36 fins, Fallout 3 avec ses 47 fins ou l'action-RPG NieR Automata et ses 26 fins font pâle figure à côté du prochain bébé de Larian Studios.

Crédits : Steam.

Quand le sexe fait vendre le jeu

Baldur's Gate 3 sera aussi outrancier dans ses scènes de sexe. L'une d'elles a d'ailleurs beaucoup fait réagir sur la Toile, puisque les joueurs pourront avoir une relation poussée avec un druide qui peut se transformer en ours. « Avez-vous déjà envisagé les joies et les plaisirs d'un rapport sexuel avec un druide sous sa forme sauvage ? Chez Larian, nous l'avons fait et nous avons finalement choisi de donner aux gens ce qu'ils veulent : une romance tendre et consensuelle avec un homme temporairement transformé en grizzly » a annoncé le scénariste principal du jeu, Adam Smith.

Une séquence qui a autant choqué que plu aux internautes. Cela a même eu un effet inattendu sur les ventes de Baldur's Gate 3. Avant la diffusion de cette cinématique au cours d'un streaming, le titre était à la 25ème place des meilleures ventes Steam. Après cet événement, le jeu a bondi dans les charts pour devenir le deuxième soft le plus vendu de la boutique de Valve. Juste derrière la console Steam Deck.

Pour rappel, Baldur's Gate 3 sera disponible très prochainement sur PC. Le 3 août 2023 pour être plus précis. Toutefois sur PS5, ce sera le 6 septembre 2023. Plutôt que de brider le titre à 30fps, qui sera donc à 60fps, les équipes ont repoussé la date de sortie afin d'atteindre cet objectif.