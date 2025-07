À moins d'un jet d'initiative inattendu, Larian Studios en a définitivement terminé avec Baldur's Gate 3, qui est maintenant entre les mains de la communauté des moddeurs, pour se concentrer sur ses futurs projets. Les jeux estampillés Donjons & Dragons semblent toutefois avoir un bel avenir devant eux, avec notamment la récente annonce d'un nouveau titre en développement sur le papier intrigant de par les talentueuses personnes qui travaillent dessus, en attendant d'en découvrir plus.

Un autre succès critique pour D&D en vue après Baldur's Gate 3 ?

Grâce en partie à Baldur's Gate 3, la licence Donjons & Dragons a le vent en poupe sur le plan vidéoludique et a inspiré de nombreux autres studios à s'essayer au RPG avec les règles du célèbre jeu de rôle. Tel est notamment le cas de Solasta 2 par le studio français Tactical Adventures à venir prochainement. Récemment, un monument du genre a eu droit à un Remaster, qui semble toutefois souffrir de plusieurs bugs, si l'on en croit les retours des joueurs : Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition.

En attendant de voir ce que les joyeux belges de Larian nous préparent après Baldur's Gate 3, voici un autre projet à surveiller qui se concrétise. En mars dernier, nous vous évoquions que Critical Role (La Légende de Vox Machina), l'une des chaînes les plus populaires sur Twitch, composée de comédiens de doublage streamant diverses campagnes de jeux de rôle, dont Donjons & Dragons, annonçait vouloir développer son propre jeu vidéo. C'est désormais officiel : l'équipe s'allie avec AdHoc Studio, qui travaille actuellement sur l'extrêmement prometteur Dispatch, pour développer « Project Exandria ». Pour la petite histoire, Exandria est l'univers de Matthew Mercer, le Maître de Jeu de Critical Role, dédié aux campagnes Donjons & Dragons de la chaîne.

Pour l'heure, il faut cependant se contenter du nom du jeu et des personnes travaillant dessus, aucun visuel concret n'ayant été partagé. À noter toutefois qu'AdHoc Studio compte des anciens développeurs de Telltale, qui ont donc à maintes reprises prouvé leur talent pour raconter des histoires trépidantes. On s'attend donc avec Project Exandria à rencontrer des personnages au moins aussi marquants que ceux de Baldur's Gate 3, qui plus est doublés avec un énorme talent par les acteurs de Critical Role. Patience est toutefois de mise pour en découvrir davantage.

Source : X.com