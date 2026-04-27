Larian Studios en a peut-être terminé avec le jeu Baldur's Gate 3 en lui-même, mais son immense héritage continue de vivre hors de l'écran, puisque tout cela appartient à Wizards of the Coast, les détenteurs des droits pour tout ce qui touche à Donjons & Dragons. À cet effet, quatre produits dérivés ont récemment fait l'objet d'une annonce officielle, mais cela n'a visiblement pas provoqué un engouement aussi unanime que le titre original auprès des fans.

Une coupe un peu pleine suite aux récentes annonces de produits dérivés Baldur's Gate 3 ?

Trois ans après la sortie de Baldur's Gate 3, une myriade de produits dérivés ont depuis vu le jour, la plupart se concentrant sur les différents compagnons inoubliables qu'on rencontre où que l'on peut incarner dans nos parties. Puisque leurs droits appartiennent à Wizards of the Coast, il faudra s'attendre à les revoir dans d'autres œuvres en lien avec Donjons & Dragons, de manière plus ou moins pertinente. En attendant de voir ce que donnera Divinity, le prochain jeu de Larian Studios, l'univers qu'il a créé dans les Royaumes Oubliés a ainsi eu droit à quatre nouveaux livres annoncés par Del Rey Books (pour l'heure a priori uniquement en anglais, au grand dam des anglophobes).

Ces quatre nouveaux ouvrages estampillés Baldur's Gate 3 se présentent comme suit :

La Nécromancie de Thay : une reproduction du fameux livre qu'on trouve dans l'Acte I du jeu, à paraître le 21 juillet 2026 ;

: une reproduction du fameux livre qu'on trouve dans l'Acte I du jeu, à paraître le ; Un livre de coloriage officiel , avec 40 dessins différents, à paraître plus tard dans l'été ;

, avec 40 dessins différents, ; A Feast for a Tenday : un livre de recettes de 65 recettes s'inspirant du jeu, à paraître le 3 novembre 2026 ;

: un livre de recettes de 65 recettes s'inspirant du jeu, ; Baldur's Gate 3 Astarion : une préquelle au jeu centrée sur l'iconique haut-elfe voleur, à paraître le 29 septembre 2026.

C'est justement ce dernier ouvrage qui a divisé les fans. Si beaucoup adorent le personnage et son histoire à la fois complexe et sombre, d'autres ont montré une certaine lassitude à le voir partout quand il s'agit de produits dérivés autour de Baldur's Gate 3, au détriment d'autres compagnons moins populaires, mais tout aussi marquants, comme Minthara ou Gale. À noter tout de même que la version audiobook de cette préquelle annoncée comme « très sombre » autour d'Astarion sera narrée par nul autre que son comédien de doublage, l'inénarrable Neil Newbon.

Source : Del Ray Books sur X.com