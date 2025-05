Larian Studios a décidé de ne pas poursuivre l'aventure Baldur's Gate 3, malgré son énorme succès et les attentes des fans, et en explique les raisons.

Baldur's Gate 3 appartient maintenant entièrement aux joueurs et aux moddeurs. Après la récente sortie de l'énorme patch 8, Larian Studios s'estime en effet satisfait de son travail accompli sur le GOTY 2023 absolu. On savait déjà que le studio ne prévoyait pas de développer de DLC ou un quatrième opus. Dans une interview auprès de GameSpot, son PDG Swen Vincke offre à ce sujet une explication toute simple, qui pourrait renforcer le capital sympathie des fans envers les joyeux belges, malgré une petite pointe de déception.

La position louable de Larian Studios sur Baldur's Gate 3 et les DLC

Quand un studio ou un éditeur tient un énorme succès critique et commercial comme l'a été Baldur's Gate 3 en 2023 (et même encore aujourd'hui), une pratique commune veut qu'on capitalise un maximum sur un titre porteur pour assurer une certaine manne de revenus via des DLC ou des suites. Tel n'a cependant pas été le cas pour Larian Studios, après deux ans de support et huit mises à jour majeures ajoutant un tas de nouveautés, le tout de manière totalement gratuite.

Interrogé sur cette décision un peu à contre-courant des standards de l'indsutrie par GameSpot, Swen Vincke, PDG de Larian Studios, a donné une réponse aussi ingénue que salutaire pour le bien de ses développeurs. « On a un temps songé à être dans le business des DLC pour Baldur's Gate 3, mais ça n'emballait vraiment pas les équipes, même si on nous a souvent dit qu'on était censés le faire. On a finalement décidé de s'en passer, car ça nous paraissait bien plus ennuyeux que de créer quelque chose de vraiment nouveau. Même si avoir des joueurs heureux signifie un business heureux, pour moi il faut avant tout des développeurs heureux pour avoir des joueurs heureux ».

Cela rejoint par ailleurs les arguments avancés par Swen Vincke dans son discours aux Game Awards 2024 pour décerner le titre de GOTY à Astro Bot en tant que lauréat du prix du jeu de l'année pour Baldur's Gate 3 l'année précédente. Celui-ci déclarait alors que, selon lui, les prochains jeux de l'année seront des titres développés par des studios passionnés, qui placent leur création avant les gains financiers, et que ceux-ci suivront tant qu'un jeu est fait avec amour et la volonté de le rendre amusant. Ainsi, Larian Studios planche déjà sur l'après Baldur's Gate 3 et travaille actuellement sur deux nouveaux jeux visiblement « extrêmement ambitieux ». Il va donc falloir être très patient avant d'en voir la couleur, mais on surveille définitivement tout cela de très près.

Source : GameSpot sur YouTube